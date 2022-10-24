iPhone’ları tasarlayan isim Apple'dan ayrılıyor

Apple'ın tasarım grubunun başkanlarından olan Evans Hankey, görevinden ayrılma kararı aldı.

27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, 2019 yılında Apple'dan ayrılmıştı.

2019'un sonlarına doğru kendi tasarım firması olan LoveFrom’u kuran Ive, yerini endüstriyel tasarım başkan yardımcısı Evans Hankey'e bırakmıştı.

Evans Hankey de ayrılıyor

Apple'ın tasarım grubunun başkanlarından olan Evans Hankey, görevinden ayrılma kararı aldı.

Aradan geçen üç yıllık dönemde birçok ürün üzerinde doğrudan etkisi olan Hankey, pozisyonunda altı ay daha kaldıktan sonra Apple ile yolları ayıracak.

Jony Ive'ın altında çalışmış olan Hankey'in de şirketten ayrılması, bazı kesimlerde Apple'ın artık tasarım tarafına öncelik vermediği söylentilerine neden oldu.

Apple’a göre bu ayrılık, şirketi pek de etkileyemeyecek. Apple, tasarım ekiplerinde onlarca yıllık deneyimi olan pek çok kıdemli personelleri olduğunu belirtiyor. Öte yandan Hankey’in, mevcut görevinden neden ayrılma kararı aldığı bilinmiyor.

Ek olarak Hankey’nin yerini alması beklenen isim ise halihazırda Airbnb'nin tasarım başkan yardımcısı olan Gary Butcher olacak.