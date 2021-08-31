iPhone'ları virüsten korumak için 5 yöntem

Bilgisayar korsanları, giderek daha fazla Apple ürünlerini hedef alıyor. Söz konusu saldırılardan korunmak için bazı önlemler almanız gerekiyor.

Genellikle siber saldırganlar ve kötü amaçlı yazılımlar, açık kaynak kodlu olduğu için Android işletim sistemini tercih ediyor.

Apple ise bilgisayarlarını ve telefonlarını kötü amaçlı yazılımlara karşı yenilmez cihazlar olarak pazarlıyor.

Ancak bilgisayar korsanları, Apple'ın yerleşik korumasını aşmanın yollarını bularak son zamanlarda iPhone ve Mac'lere daha fazla sızmaya başladı.

Örneğin Apple, bu yılın başlarında güvenlik sistemlerinde önemli güvenlik açıkları buldu ve daha sonra iOS güncellemeleriyle sorunları giderdi.

Tüketici Raporlarına göre, internete bağladığınız herhangi bir cihazın güvenliği ihlal edilebilir. Peki bu ihlallerden nasıl korunabilirsiniz? İşte Apple ürünlerinin güvenliğini sağlamak için uygulamanız gereken 5 yöntem:

EN SON YAZILIM GÜNCELLEMESİNİ YÜKLEYİN

iPhone veya iPad'inizin güncel olduğundan emin olun. Çünkü Apple, birçok güvenlik açığını yeni güncellemelerle kapatıyor.

Yazılım güncellemelerini kontrol etmek için iPhone'unuzdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin.

Mac kullanıcısıysanız Apple menüsü > Sistem Tercihleri ​​> Yazılım Güncelleme adımlarını takip edin.

Cihazınız çok eski olduğu için iOS güncellemelerini almıyorsa, belki de değiştirme zamanı gelmiştir.

GÜÇLÜ BİR ŞİFRE BELİRLEYİN

Apple, iPhone'unuzda bir şifre belirlemeniz gerektiğini ve cihazınızı korumanın en iyi yolunun bu olduğunu söylüyor.

Parola ayarlamak, iPhone verilerinizi şifreleyen veri korumasını da açar. Bu nedenle hangi marka cihazı kullanırsanız kullanın, onu ve tüm çevrimiçi hesaplarınızı güçlü bir parola ile korumak oldukça önemlidir.

Kendinize şifre belirlerken, basit ve kolay tahmin edilebilir parolalar yerine uzun bir rastgele sözcük, sayı ve özel karakter dizisi kullanmanızı öneriyoruz.

"BUL" UYGULAMASINI AÇIN

"Bul" uygulaması, Apple aygıtlarınızı takip etmenizi kolaylaştırır. Arkadaşlarınızın ve ailenizin nerede olduklarını görebilir, AirTag taktığınız eşyaların yerini bulabilirsiniz.

Bu özellik ayrıca, iPhone'unuz çalındığında başka birinin etkinleştirmesini veya kullanmasını da engeller.





SALDIRILARIN FARKINDA OLUN

Kimlik avı girişimleri, bilgisayar korsanlarının kişisel verileri elde etmesinin en yaygın yollarından biridir.

Tüketici Raporlarına göre, dolandırıcılar güvenilir kaynaklardan geliyormuş gibi görünen e-postalar gönderir ve "bazı sorunları düzeltmek" için bağlantılara tıklamanızı söyler.

Sahte bağlantılara tıkladığınızda, bilgisayar korsanları verilerinizi çalabilir, hesabınızı kilitleyebilir ve tüm verilerinize ulaşabilirler.

Uzmanlar, nereden geldiklerinden emin değilseniz, e-postalardaki bağlantılara tıklamamanız gerektiğini söylüyor.

ANTİVİRÜS YAZILIMLARI KULLANIN

Virüslerden ve zararlı yazılımlardan korunmak için hem iPhone'unuzda hem de Mac'inizde antivirüs yazılımları tercih edin.

Örneğin iPhone'unuzda yüklü antivirüs yazılımı; kötü amaçlı web sitelerini, aramaları ve sahte linkleri engelleyebilir.

Ancak Apple'ın güvenlik kısıtlamaları nedeniyle, bu yazılımlar iPhone'ları virüslere karşı tarayamıyor.