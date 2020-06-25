iPhone'ların arkasına dokunarak komut verilebilecek

iOS 14 ile birlikte, iPhone'ların arkasına dokunarak önceden atanmış eylemler gerçekleştirilebilecek.

Apple, 22 Haziran'da başlayan WWDC geliştiriciler konferasında herkesin merak ettiği iOS 14 sürümünü tanıtmıştı.

Eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone 12 serisi ile birlikte kullanıma sunulacak iOS 14, birçok yenilik ile birlikte gelecek.

Kullanıma sunulmasına aylar kala iOS 14 ile birlikte gelecek yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

"BACK TAP" İLE YENİ EYLEMLER

iOS 14 ile gelen "Back Tap" özelliğiyle birlikte, iPhone'un arkasına iki ya da üç kez dokunarak kamerayı açma, ekran görüntüsü alma veya Siri'yi aktifleştirme gibi eylemler gerçekleştirilebilecek.





23 FARKLI KOMUT

Söz konusu özelliğin, iOS 14 ile birlikte yalnızca iPhone X ve sonraki iPhone modellerinde çalışacağı söyleniyor. "Back Tap" özelliği, 23 farklı eylemi telefonun arkasına dokunarak gerçekleştirmenizi sağlayacak.

Bu özelliği etkinleştirmeniz için ise Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > Back Tap yolunu izlemeniz gerekecek.

Söz konusu özelliği, iOS 14 geliştirici beta sürümünde deneyimleme şansınız da bulunuyor. iOS 14 beta sürümünün nasıl yükleneceğini bilmiyorsanız, aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.