iPhone’ların ehliyet ve kimlik olarak kullanılabileceği bölgeler

iPhone’ların ehliyet ve kimlik olarak kullanılabileceği bölgeler

iOS 15 ile birlikte kullanıcılar, sürücü ehliyetlerini ve kimliklerini Apple Wallet uygulamasına ekleyip kullanabilecek. İşte özelliğin geçerli olduğu yerler...

ABD'li teknoloji devi Apple, haziran ayında düzenlediği WWDC geliştirici konferansında merakla beklenen iOS 15 sürümünü tanıtmıştı.

Yeni güncelleme, iPhone'lara birçok yeni özellik getirirken, bu özelliklerden biri de artık ehliyet veya kimliklerin Apple Wallet uygulamasına eklenecek olmasıydı.

Apple, söz konusu özellikle birlikte ehliyet veya kimliklerin şifrelenerek Wallet uygulamasına eklenebileceğini ve havaalanlarında dijital kimlik olarak kullanılabileceğini söylemişti.

KULLANILACAK YERLER

Yeni kimlik özelliğinin Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılacağı yerler belli oldu. Bu kapsamda Arizona ve Georgia, özelliği destekleyen ilk eyaletler olacak.

Ardından bu eyaletlere; Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma ve Utah da eklenecek.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞACAK

Apple Wallet uygulamasına eklenecek olan kimliklerde güvenlik ön planda olacak. Kullanıcılar, kimlik kartlarını eklerken bir de sisteme fotoğraf yüklemek zorunda kalacak.

Havaalanı gibi kontrol noktalarında kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch cihazlarını gerekli yerlere okutarak kimliklerini doğrulayabilecek.

iOS 15 güncellemesiyle hayatımıza girecek bu özellik, birkaç hafta sonra tanıtılacak iPhone 13 modellerinde ve destekleyen diğer telefonlarda karşımıza çıkacak.