iPhone'ların ekranı bilgisayarlara nasıl yansıtılır Eğer iPhone kullanıyorsanız, ekranınızı tüm bilgisayarlara kolayca yansıtabilirsiniz. Bu haberimizde, bunu nasıl yapabileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi

iPhone'unuzu bilgisayarınıza yansıtmak, sunumlar yapmak, video izlemek veya oyun oynamak gibi birçok durumda işinize yarayabilir. Bu işlem, birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir.

Apple cihazlarının kendi ekosisteminde yer alan AirPlay, iPhone'unuzun ekranını Apple TV, HomePod veya Mac bilgisayarınıza kablosuz olarak yansıtmanızı sağlar.

Peki ya Apple ekosisteminde olmayan bir Windows bilgisayar kullanıyorsak?

iPHONE'LARIN EKRANINI BİLGİSAYARA YANSITMANIN YOLU

Windows bilgisayarlarda AirPlay olmasa da yine de ekranınızı PC'lere yansıtmanız mümkün.

Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

Buradaki bağlantıdan LonelyScreen isimli programı indirin ve bilgisayarınıza kurun.

Programı açtığınızda, aşağıdaki gibi siyah bir ekran karşınıza çıkacak. Artık bilgisayarımız için AirPlay desteği tamam!

Şimdi tek yapmanız gereken iPhone'unuzun denetim merkezinden ekran yansıtma simgesine dokunmak ve desteklenen cihazlar listesindeki LonelyScreen seçeneğini seçmek.

Kısa bir süre bekledikten sonra, iPhone'unuzun ekranı bilgisayara yansıyacak.