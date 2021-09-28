iPhone'ların eski tasarımcısı Jony Ive, Ferrari ile çalışacak

27 yıllık Apple kariyerine 2019'da son veren baş tasarımcı Jony Ive, artık Ferrari ile birlikte çalışmalar yürütecek.

27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, 2019 yılında Apple'dan ayrılmıştı.

2019'un sonlarına doğru kendi tasarım firması olan LoveForm’u kuran Ive, o zamandan beri Airbnb ile bir ortaklık dışında nispeten sessiz kalmıştı.

FERRARI İLE ÇALIŞACAK

Yeni ortaya çıkan raporlara göre Ive'ın şirketi LoveForm, Ferrari ile ortak çalışmalara başladı.

Öte yandan Ferrari'nin ana şirketi Exor, LoveFrom'un efsanevi İtalyan spor otomobil üreticisi ile ne üzerinde çalışacaklarını henüz açıklamadı.

CEO'LUĞA ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin başındaki isim olan Louis Camilleri, koronavirüse yakalanmasının ardından emekli olma kararı almış ve iki yıldır yürüttüğü CEO'luk görevinden 2020'de istifa etmişti.

Apple'ın şimdiki finans grubu başkanı (CFO) Luca Maestri ve iPhone eski baş tasarımcısı Jony Ive, Ferrrari'nin başına geçmeye aday iki isim olarak gösteriliyordu.

JONY IVE KİMDİR

Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, geçtiğimiz haziran ayında Apple'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Apple'nin finansal açıdan sıkıntı yaşadığı 1996 yılında şirketin tasarım stüdyosunun şefi görevine getirilen Jony Ive, oluşturduğu ürün tasarımlarıyla şirketin büyümesinde etkin rol oynadı.

Apple kurucusu Steve Jobs'un "Apple'daki ruh eşim" olarak tanımladığı Ive, 30 yıla yaklaşan Apple kariyerinde sayısız proje gerçekleştirmenin ve kalıcı eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşadı.

Ive'ın imzasının bulunduğu Apple ürünleri arasında 1998 yılında tanıtılan iMac, 2001 yılında tanıtılan iPod, 2007 tanıtılan iPhone, 2008 yılında tanıtılan MacBook Air, 2010 yılında tanıtılan iPad, 2015 yılında tanıtılan Apple Watch, 2016 yılında tanıtılan AirPods ürünleri bulunuyor.