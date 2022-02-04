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    iPhone'ların kamerasına erişen yeni casus yazılım bulundu

    İsrailli bir şirket tarafından geliştirilen yeni bir casus yazılım, iPhone'ların kamerasına izinsiz erişebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 10:58
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    iPhone'ların kamerasına erişen yeni casus yazılım bulundu

    Son yıllarda oldukça eleştirilen ve birçok kişinin gizlice izlenmesine neden olan İsrailli casus yazılım Pegasus'un ardından, yine İsrail merkezli bir zararlı yazılım daha tespit edildi.

    İsrailli QuDream şirketi tarafından geliştirilen yeni zararlı yazılımın doğrudan iPhone'ları hedef aldığı ve hükümetlere satıldığı söyleniyor.

    YAZIŞMALARI OKUYOR, KAMERAYA ERİŞİYOR

    QuaDream, Reign isimli casus yazılımı kullanarak WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar üzerindeki sohbetleri kaydedebiliyor. Şirket, bunu yaparken Apple'ın anlık mesajlaşma uygulamalarındaki açığı kullanıyor.

    Ayrıca Reign, özellikle iPhone'ların kamerasına ve mikrofonuna izinsiz erişim sağlayabiliyor.

    Apple, yaptığı bir güncelleme ile Reign ve Pegasus casus yazılımlarını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

    Öte yandan, söz konusu casus yazılımın hangi hükümetlerin elinde olduğu bilinmiyor. İsrailli şirket, 50 telefona sızabilen yazılım paketini 2019 yılında 2,2 milyon dolara satıyordu.

    iphone


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