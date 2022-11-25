iPhone'ların uydu bağlantısı özelliği Samsung modellerine geliyor

Son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisi, uydu bağlantısı desteğine geçmek için çalışıyor. Samsung, yeni modellerinde bu teknolojiden faydalanacak.

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Samsung da uydu bağlantısı desteği sunacak

Samsung'un, telefonlarına uydu bağlantısı desteği getirmek için çalıştığı ortaya çıktı. Samsung, uydu bağlantı özelliğini yakında çıkacak Galaxy 23 serisinde karşımıza çıkaracak.

Samsung, uydu bağlantısı için Iridium Communications ile çalışmaya başladı. ABD merkezli iletişim şirketinin şu anda yörüngede toplam 66 adet aktif uydusu var.

iPhone 14 modellerinde kullanılan uydu özelliği ise ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından destekleniyor.

Apple, bu özellik için global uydu şirketlerine 450 milyon dolar harcama yapacak. Yapılan harcamanın büyük bir çoğunluğu uydu işletmelerine sahip Globalstar şirketine gidecek. Samsung'un ise bu özellik için ne kadarlık bir bütçe ayırdığı bilinmiyor.