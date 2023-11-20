iPhone'unuz açılışta Apple logosunda takılı mı kaldı? İşte düzeltmenin 5 yolu iPhone'lar, zaman zaman yazılımda meydana gelen bir hata nedeniyle açılışta Apple logosunda takılı kalabiliyor. Bu haberimizde, bu sorundan nasıl kurtulabileceğinizi anlattık.

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Hiç iPhone'unuzu açarken Apple logosunda takılı kaldınız mı? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz.

Bu yaygın soruna, yanlış giden bir yazılım güncellemesi, hasarlı bir şarj bağlantı noktası ve hatta bir donanım arızası gibi çeşitli faktörler neden olabilir.

Bu haberimizde, Apple logosunda takılan bir iPhone'u düzeltmenin farklı yollarını size anlatacağız.

1. iPhone'unuzu yeniden başlatmaya zorlayın

iPhone'unuzu bir kez zorla yeniden başlatmış olabilirsiniz. Ancak tekrarlanan zorla yeniden başlatma çoğu zaman sorunu çözer.

iPhone 8 veya daha yenisini yeniden başlatmaya zorlamak için telefonunuz kapalıyken:

Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın.

Ardından Sesi Kısma düğmesine basın ve hemen bırakın .

Son olarak Yan düğmeyi basılı tutun.

Ekranınızda Apple logosunu gördüğünüzde yan düğmeyi bırakın.

Bu, Apple logosuna takılı kaldığınızda iPhone'unuzu hızlı bir şekilde başlatmanın en hızlı yoludur.

2. iOS'u kurtarma modunda güncelleyin

iPhone'unuzu zorla yeniden başlatmak işe yaramazsa kurtarma modunda güncelleme genellikle bir sonraki çözümdür.

iPhone 11'den başlayarak daha yeni bir iPhone modeli kullanıyorsanız, eski yazılımları çok uzun süre kullanmak istemezsiniz

İOS'unuzu düzenli olarak güncellemezseniz, Apple logosunda veya hatta aktif kullanım sırasında donma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

iPhone'unuz açılış logosunda takılı kaldığından ve onu doğrudan Ayarlar uygulaması aracılığıyla güncellemenin bir yolu olmadığından, en iyi seçenek onu bir bilgisayara bağlayarak kurtarma sırasında güncellemektir.

Bunu Mac'teki Finder uygulamasını veya Windows PC'deki iTunes'u kullanarak yapabilirsiniz.

iPhone'unuzu Lightning - USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.

Not : Mac'iniz macOS Catalina veya Big Sur çalıştırıyorsa Finder'ı kullanın. MacOS veya Windows PC'nin önceki bir sürümünü kullanıyorsanız iTunes'u kullanın.

Telefonun sol tarafındaki Sesi Aç düğmesine basıp bırakın .

Daha sonra Sesi Kısma düğmesine basıp bırakın.

Şimdi Yan düğmeyi (güç düğmesi) yaklaşık on saniye basılı tutun. Tamamen siyah bir ekran göreceksiniz. Daha sonra Apple logosunu göreceksiniz (önyükleme ekranı). Düğmeyi bırakmayın.

Birkaç saniye sonra, üzerinde Mac'i gösteren bir ok bulunan bir Lightning kablosu göreceksiniz. Artık Yan düğmeyi bırakabilirsiniz . Ayrıca Finder veya iTunes'da da bir açılır pencere göreceksiniz.

Finder veya iTunes açılır penceresinde " iPhone'da güncellenmesini veya geri yüklenmesini gerektiren bir sorun var." yazar..

Sorunu düzeltmek için Güncelle'ye tıklayın. Bu, tüm ayarlarınızı ve iPhone verilerinizi koruyacaktır.

3. Üçüncü taraf bir onarım yazılımı kullanın

İster Mac ister Windows PC kullanıyor olun, üçüncü taraf yazılımları kullanarak iPhone'unuzu onarabilirsiniz.

Wondershare DR.Fone, Tenorshare ReiBoot ve iMyFone Fixppo, Mac ve Windows için kullanılabilen popüler onarım araçlarıdır.

Üçüncü taraf araçların bir avantajı, telefonunuzun önyükleme sırasında donmasına neden olan temel sorunları otomatik olarak tespit etmek ve düzeltmek için iPhone'unuzu tarayacak olmalarıdır.

Şimdi DR. Fone uygulamasını kullanarak iPhone'unuzu nasıl onarabileceğinize bakalım:

Bağlandıktan sonra iPhone'unuzu kurtarma moduna geçirin (yukarıdaki 2. yöntem) ve DR.Fone'u açın.

Sistem Onarımını seçin.

Ardından iPhone seçeneğini seçin → iOS Onarımı'na tıklayın .

Standart Onarım seçeneği, verilerinizi silmeden sorunu çözecektir.

Standart yöntemi denedikten sonra iPhone'unuz hala Apple logosunda takılı kalıyorsa işlemi yeniden deneyin ve bu sefer Gelişmiş Onarım seçeneğini seçin.

4. Bilgisayardan iPhone'unuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın

iPhone'unuz Apple logosuna takılı kaldığından ve yüklenmediğinden, kurtarma modunda sıfırlamak için iPhone'unuzu bir Mac'e veya PC'ye bağlamanız gerekir.

Bunun için Mac'te Finder uygulamasını veya Windows PC'de iTunes'u kullanabilirsiniz.

Bu düzeltmeyi denemeden önce kısa bir uyarı: Daha önce iCloud'a yedeklemediğiniz tüm dosya ve verileri kaybedeceksiniz.

Ne yazık ki, iPhone'unuz Apple logosunun ötesinde önyükleme yapmayacağından dosyalarınızı kurtarma modunda yedeklemenin bir yolu yoktur.

Finder kullanarak iPhone sıfırlama:

Finder'ı başlatın .

iPhone veya iPad'inizi bir Lightning/USB kablosuyla Mac'inize bağlayın

Sol panelden cihazınızı seçin.

iPhone/iPad'i Geri Yükle'yi seçin.

iTunes kullanarak iPhone sıfırlama:

İTunes'u başlatın .

iPhone veya iPad'inizi bilgisayarınıza bir Lightning/USB kablosuyla bağlayın

Sol üstteki küçük cihaz düğmesine tıklayın.

Sol panelde Özet'i tıklayın.

Şimdi Geri Yükle'yi tıklayın .

Cihazı Geri Yüklemeyi Onaylayın

Cihazınız silinecek ve fabrika ayarlarına döndürülecektir. İşlem bittiğinde yeniden başlatılacak ve ardından tekrar sıfırdan kurulum yapabilirsiniz.

5. iPhone'unuzu DFU modunda geri yükleyin

Cihaz Firmware Güncellemesi anlamına gelen DFU modu, cihazınızı herhangi bir durumdan geri yüklemenizi sağlar.

Bu genellikle iPhone'daki ürün yazılımı ve yazılım sorunlarını düzeltmek için en son ve en gelişmiş çözümdür.

iPhone'unuzu açmayı/kapatmayı reddettiğinde, Apple logosunda takılı kaldığında, ekranda donduğunda veya yanıt vermediğinde DFU moduna geçirebilirsiniz.

Özetle DFU Modu, cihazınızda gerçekleştirebileceğiniz en yüksek seviyedeki restorasyondur.

iPhone 15, 14, 13, 12, 11 ve X serisi gibi amiral gemisi iPhone'larda Face ID bulunur. En yeni iPhone SE (2020, 2022) ve iPhone 8/8 Plus da dahil olmak üzere diğer modellerde Ana Sayfa düğmesi bulunur. Yine de bu cihazlarda DFU moduna girme süreci aynıdır.

iPhone'unuzu, cihazla birlikte gelen USB-C veya Lightning kablosunu kullanarak bir Mac'e veya PC'ye bağlayın .

Sesi Aç düğmesine basın ve ardından bırakın.

Sesi Kısma düğmesine hemen basıp bırakın.

Şimdi Yan düğmeyi 10 saniye basılı tutun.

Ekran kararacaktır.

Yan düğmeyi basılı tutmaya devam edin ve şimdi Sesi Kısma düğmesine 5 saniye boyunca basın.

5 saniye sonra Yan düğmeyi bırakın, ancak Sesi Kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin.

Sesi Kısma düğmesine 10 saniye daha basmaya devam edin.

Finder veya iTunes'da 'Mac'iniz kurtarma modunda bir iPhone algıladı' yazan bir açılır pencere gördükten sonra Sesi Kısma düğmesini bırakın.

Şimdi açılır pencerede Tamam'ı tıklayın ve iPhone'u Geri Yükle'yi tıklayın.

Not : Apple logosunu görürseniz veya iPhone'unuz yeniden başlarsa bu, adımlardan birinin doğru şekilde takip edilmediği anlamına gelir. Böyle bir durumda dikkatlice okuyup işlemi tekrarlayın.

Eğer yukarıdaki yöntemlerin tümü başarısız olursa ve Apple logosunda takılı kalma sorunu çözülmezse, size en yakın Apple onarım acentesini ziyaret etmeniz gerekiyor.