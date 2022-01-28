iPhone'unuzun su geçirmez olup olmadığını nasıl anlarsınız

iPhone'unuzun su geçirmez olup olmadığını nasıl anlarsınız

Sizler için hazırladığımız rehberimizde, iPhone'unuzun su geçirmez olup olmadığını nasıl anlayacağınızı anlattık.

iPhone'unuzu yüzmeye götürebilir misiniz, yağmur altında veya duşta kullanabilir misiniz? Tüm bu ve daha fazla sorunun yanıtını vermeden, öncelikle iPhone'unuzun suya ne kadar dayanıklı olduğunu bilmeniz gerekir.

Bu içeriğimizde, aşağıdaki sorulara yanıt arayacağız:

iPhone'unuz su geçirmez mi yoksa suya dayanıklı mı?

Hangi iPhone modelleri suya dayanıklı?

Suya dayanıklı iPhone'lar hangi zorlukların üstesinden gelebilir?

iPhone'unuz ıslanırsa ne yapmalısınız?

1. iPHONE'UNUZ SU GEÇİRMEZ Mİ YOKSA SUYA DAYANIKLI MI

Apple, iPhone reklamlarında, suya dayanıklılıklarını göstermek için genellikle iPhone'ların üzerine içecek döküyor veya telefona su sıçratıyor. Ancak Apple, reklamlarda "Su geçirmez'" yerine, "suya dirençli" ifadesini kullanıyor.

Hiçbir telefon tamamen su geçirmez değildir, ancak iPhone 7 ve sonraki modellerinde değişen derecelerde su geçirmezlik vardır.

iPhone su altında çok uzun süre hayatta kalamaz. Telefonunuzu birkaç dakika suyun altında bekletirseniz, muhtemelen su geçirecektir. Peki bu sürenin kaç dakika olduğunu nasıl anlarsınız? İşte burada IP derecelendirmesi devreye giriyor.

IP suya dayanıklılık derecesi, bir cihazın dayanıklılığını tanımlamak için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından verilen bir sertifikadır. IP kodunun sonunda iki basamak bulunur, örneğin IP68.

0-6 arasında değişen ilk rakam, genellikle telefonun katı nesnelere karşı koruma seviyesini gösterir.

0-9 arasında değişen ikinci rakam ise, cihazın sıvılara karşı dayanıklılığını gösterir.

Şimdi bu bilgiler doğrultusunda hangi iPhone'ların suya ne kadar dayanıklı olduklarına göz atalım.





2. HANGİ iPHONE MODELLERİ SUYA DAYANIKLI

iPhone 13 ve iPhone 12 serisi - IP68 - 6 metre, 30 dakika

iPhone 11 Pro ve Pro Max - IP68 - 4 metre, 30 dakika

iPhone 11, iPhone XS ve XS Max - IP68 - 2 metre, 30 dakika

iPhone SE (2. nesil), iPhone X ve XR , iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone 7 ve 7 Plus - IP67 - 1 metre, 30 dakika

iPhone 6 ve altı - Suya dayanıklılık yok

3. SUYA DAYANIKLI iPHONE'LAR HANGİ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİR

Şimdi şöyle düşünebilirsiniz: "Benim iPhone'um 6 metre derinlik ve 30 dakikaya kadar su geçirmezlik sağlayan IP68 sertifikasına sahip. O halde telefonumla yüzebilirim." Durum kesinlikle böyle değil.

Apple'ın destek sayfasında belirttiği gibi, koruma kalıcı değildir ve su ile ilgili düzenli aşınma ile direnç seviyesi düşebilir.

Bu nedenle, iPhone'unuzla havuzda yüzdüğünüzde veya üzerine su döktüğünüzde, su geçirmezlik direncinin bir kısmı kaybolur ve bunun birkaç kez tekrarlanması halinde telefonunuz su geçirir ve kullanılamaz hale gelir.

Apple'ın iPhone'u sıvı hasarından korumaktan kaçınmayı önerdiği şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz:

iPhone'u kasıtlı olarak suya batırmayın.

iPhone'u yüzme, banyo, sauna veya buhar odaları sırasında kullanmayın.

Basınçlı suya maruz bırakmayın. (Sörf, jet ski vb. su sporları.)

iPhone'u önerilen sıcaklık veya nem aralıklarının dışında kullanmayın.

Sabunlara, deterjanlara, asitlere ve yağlar, losyonlar, parfümler vb. sıvılara maruz kalmayı en aza indirin.

iPHONE'LARI DUŞTA KULLANMAK GÜVENLİ Mİ

Apple, özellikle iPhone'unuzla duş almamanızı söylese de bunun bir yolu var. En güvenli ve en akıllıca yol, iPhone'unuz için su geçirmez bir kılıf satın almaktır.

4. İPHONE'UNUZ ISLANIRSA NE YAPMALISINIZ

Kahve, çay, soda, meyve suyu vb. gibi yaygın sıvılardan küçük bir dökülmeyle karşılaşırsanız, etkilenen bölgeyi musluk suyuyla dikkatlice durulayın veya lekeleri, yapışkanlığı veya kalıntıları temizlemek için nemli bir bez kullanın. Bundan sonra iPhone'unuzu yumuşak, kuru ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

Lightning konektörü aşağı bakacak şekilde iPhone'u elinize hafifçe vurun. Önlem olarak, daha fazla kuruması için iPhone'u kuru ve iyi havalandırılmış bir alanda bırakın. Ayrıca, en az 5 saat boyunca SIM tepsisini açmaktan ve bir Lightning aksesuarını şarj etmekten veya bağlamaktan kaçının.

Ancak, telefonunuzu tamamen suya batırdıysanız, adımlar farklı olabilir. iPhone'unuzu hemen kapatın, şarj cihazını veya herhangi bir Lightning aksesuarını çıkarın ve su hasarı olup olmadığını kontrol edin.

iPHONE'UNUZDA SU HASARI OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ

Apple, iPhone modellerini Sıvı Temas Göstergeleri (LCI'ler) ile donatmıştır. Göstergeler genellikle beyaz veya gümüş rengindedir. Ancak su veya su içeren bir sıvı ile temas ettiğinde kırmızıya döner.

Bu nedenle, iPhone'unuzun LCI göstergesi kırmızıysa, su sızmış ve çoğunlukla bir tür su hasarı başlamış demektir.

LCI göstergesinin hangi iPhone'da nerede olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki görsellere göz atın.

APPLE CARE, iPHONE'UNUZUN SU HASARINI KARŞILAR MI

Hayır, Apple bir yıllık sınırlı garantisi kapsamında bir iPhone'a verilen sıvı hasarını kapsamaz. LCI'nin tüm konsepti, böyle bir durumu tespit etmek için geliştirilmiştir ve eğer kırmızıysa, onarım vakti gelmiş demektir.

İlginç bir şekilde, bu aynı zamanda önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor. İPhone ekranını kırdığınızda veya değiştirdiğinizde, suya dayanıklılık oranı da değişir mi?

Cevap hem evet hem de hayır. Temel olarak, iPhone'u açtığınızda su geçirmezlik durumu da ortadan kaybolur, bu nedenle tamir sırasında bunun da düzeltilmesi gerekir.

Onarımlar, Apple onaylı bir mağaza/teknisyen tarafından yapılıyorsa, telefonunuz yeniden su geçirmezlik derecesine kavuşur. Ancak, üçüncü şahıs onarımlarında iPhone'unuz eskisi kadar suya dayanıklı olmayabilir.