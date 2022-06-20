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    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor

    2021'in sonunda Bitcoin madencilik yasağını kaldıran İran, artan elektrik kullanımı nedeniyle yasağı yeniden gündemine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 10:10
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    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor

    Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması nedeniyle birçok madenci, elektriğin daha ucuz olduğu ülkelere göç etmeye başlamıştı.

    Bu ülkelerden biri olan İran, geçtiğimiz yıl mayıs ayında elektrik sarfiyatına neden olan Bitcoin (BTC) madenciliğini yasaklamış, ardından yıl sonuna doğru yasağı kaldırmıştı.

    İran'da elektrik tüketim rekoru

    İran Enerji Bakanlığı tarafından açılanan verilere göre, İran'da elektrik tüketimi geçtiğimiz hafta 62 bin 500 megawatt'ı geçti ve tüm zamanaların rekorunu kırdı.

    Artan bu oran bölgesel elektrik kesintilerini de artırırken, bazı fabrikaların üretiminde aksamalar yaşanmaya başladı.

    bitcoin

    İran, yeniden madenciliği yasakladı

    İran'da enerji tüketiminin artması, kripto para madencilik yasağını geri getirdi. Ülkenin enerji bakanlığı, temmuz ayından itibaren madencilik şirketlerinin ulusal şebekeden elektrik alamayacaklarını açıkladı.

    Önümüzdeki haftalarda enerji tüketiminin daha da artacağını açıklayan bakanlık, madencilere olan desteği kısmen sonlandırdı.

    Resmi rakamlara göre, İran'da yetki lisanslarına sahip 118 madencilik şirketi bulunuyor. Önümüzdeki aydan itibaren bu şirketler, kendi elektriklerini kendileri üretmek zorunda kalacak.


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