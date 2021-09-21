İranlı bilim insanı Mohsen Fakhrizadeh'in yapay zekalı suikast hikayesi

İranlı nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'in, yapay zeka kontrollü otomatik silah tarafından öldürüldüğü doğrulandı. Peki bu nasıl gerçekleşti? İşte İsrail'in yapay zekalı suikast planı...

İran'ın en iyi nükleer bilimcisi Mohsen Fakhrizadeh, çoğu gün yaptığı gibi şafaktan bir saat önce uyandı ve güne başlamadan önce İslam felsefesini incelemeye başladı...

Öğleden sonra Fakhrizadeh ve karısı, Hazar Denizi'ndeki yazlık evlerinden ayrılacak ve hafta sonunu geçirmeyi planladıkları Tahran'ın doğusundaki pastoral bir kasaba olan Absard'daki kır evlerine gideceklerdi.

İran istihbarat servisi, bilim insanını olası bir suikast planına karşı uyarmıştı, ancak Mohsen Fakhrizadeh tüm uyarıları görmezden geldi.

Güvenlik uzmanlarının tavsiyelerine kulak asmayan nükleer bilimci, zırhlı araca binmek yerine karısıyla birlikte kendi arabalarına binerek kır evine doğru yola çıktı. Tarihler, 20 Kasım 2020'yi gösteriyordu...





İSRAİL'İN İRAN'I ENGELLEME PLANLARI

Suikast gerçekleşmeden önce gelin; İsrail ile İran arasındaki nükleer gerilimden bahsedelim. İsrail hükümeti, dış istihbarat teşkilatı Mossad'a, 2004 yılında İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme emri verdi.

O tarihten bu yana İsrail, İran'ın nükleer yakıt zenginleştirme tesislerine yönelik bir sabotaj ve siber saldırı kampanyası yürütüyordu .

Aynı zamanda İsrail, İran'ın nükleer silah programına öncülük ettiği düşünülen uzmanları sistemli bir şekilde seçiyordu. İran'ın en ünlü nükleer bilimcisi Mohsen Fakhrizadeh da bunlardan biriydi.

2009 yılında, Tahran'da Fakhrizadeh'i öldürmek için bir suikast planlandı. Ancak İran bunu son anda fark edince plan bozuldu. Ancak İsrail, bu kez yeni bir şey deneyecekti: Yapay zeka...

O zamanki ABD Başkanı Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA Direktörü Gina Haspel, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın yapay zeka destekli otonom bir makineli tüfek kullanmasını sağladı.

KATİL ROBOT DEVREDE

Mossad için çalışan İranlı ajanlar, Mohsen Fakhrizadeh'i yukarıdaki görselde U dönüşü yaptığı noktada tuzağa düşürdü.

Kamyon kasasındaki brandaların ve inşaat malzemesinin altına gizlenmiş, 7.62 mm'lik bir keskin nişancı makineli tüfeği ateşlendi ve ünlü bilim insanı orada öldü.

İlginç bir şekilde, onunla birlikte arabada seyahat eden ve sadece birkaç santim ötede oturan Fakhrizadeh'in karısı olayda zarar görmedi. Ayrıca olay yeri uzmanları, sıkılan mermilerin kilometrelerce uzaktan geldiğini tespit etti. İşin rengi artık iyice değişti...





YAPAY ZEKA ÖLÜM GETİRDİ

İlk başta olay yerindeki bulgular, bunun bir insan tarafından yapılamayacağını gösteriyordu. Ancak suikastın bir yapay zeka tarafından işlendiği ortaya çıkmamıştı.

Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra, yani geçtiğimiz günlerde, suikastın bir yapay zekalı makineli tüfek tarafından gerçekleştiği doğrulandı. Peki bu inanılmaz suikast nasıl gerçekleşti?

Tüm aparatlarla birlikte bir tondan fazla ağırlığa sahip olan yapay zekalı otonom silah, demonte edildi ve parça parça İran'a kaçırıldı. Daha sonra burada yeniden monte edilen silah, yapay zeka ile donatıldıktan sonra bir kamyonetin arkasına yüklendi.

Ayrıca yaklaşık 1000 kilometre uzakta yer alan kontrol odasına anlık görüntü sağlaması için, silahın üzerine kameralar yerleştirildi.

İsrail, arabada seyahat edenin kesin olarak Fakhrizadeh olduğunu belirlemek için bir tuzak araç yerleştirdi ve konvoyu yavaşlattı.

Bilim insanının kimliği belirlendiğinde, kilometrelerce ötede oturan yapay zekalı keskin nişancı robotu, bilim insanına ateş etmeye başladı.

Robotik silah üzerindeki yapay zeka sistemi, konvoyun araç hızlarını ve sinyal gecikmelerini hesaba katarak tüm mermileri hedefe isabet ettirmeyi başardı.

Bir dakikadan daha kısa süren suikast sonucunda, yapay zekalı silahın bulunduğu kamyon, ardında iz bırakmamak için otomatik olarak kendini patlattı. Ancak kamyondaki robotik silahın parçaları, tüm olayı aydınlatmaya yetti. Aradan 1 yıl geçse bile...