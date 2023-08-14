Işığın tüm dalga boylarını görebilseydik, dünya nasıl görünürdü? Işığın tüm dalga boylarını görebilseydik, neler olacağını hiç düşündünüz mü? Haftanın teknoloji sorusuna gelin hep birlikte yanıt arayalım.

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Işık, farklı dalga boylarına sahip bileşenlerden oluşan bir elektromanyetik radyasyon şeklidir.

Görünür ışığın, yani gerçekten gördüğümüz ve algıladığımız ışığın, var olan tüm ışığın yalnızca küçük bir kısmı olduğunu belirtmeliyiz.

Işığın tüm dalga boylarını görebilseydik, bunaltıcı ve kafa karıştırıcı olurdu. Renkleri göremeyecektik ve her şey ısının farklı tonlarında görünecekti.

Diğer nesnelerin arkasını görebilecektik, ancak insanlar her zamanki benliklerine daha az benzeyecek ve bunun yerine daha korkutucu görüneceklerdi.

Işığın tüm dalga boylarını görebilseydik, nelerle karşılaşacağımıza gelin daha yakından bakalım.

Radyo dalgaları

Akıllı telefonunuzdan ve televizyonunuzdan bilgisayar ağlarına ve gezegenin yörüngesindeki yapay uydulara kadar her şeyin çalışması radyo dalgalarına bağlıdır.

Bu modern kolaylıkların dışında, evrendeki hemen hemen her şey radyo dalgaları yayar, dolayısıyla bu dalgaları görebilmek gözlerinize yarardan çok zarar verir ve hatta beyniniz için daha da kötüdür!

Mikrodalgalar

Günlük hayatta mikrodalga içeren diğer şeyler de (mikrodalga fırınlar, GPS , trafik gözetleme sistemleri vb.) çok parlak bir şekilde aydınlatılmış olarak görünürdü.

Kızılötesi

Kızılötesi görüş ile renkler esasen kaybolur ve siz nesneleri yalnızca farklı ısı tonlarında görürsünüz.

Nesne ne kadar sıcak olursa, o kadar parlak görünür. İnsanlar da ısı yayar, bu nedenle diğer tüm insanların ne kadar sıcak olduğuna göre aydınlandığını görürsünüz.

Ultraviyole

Normalde insanlar, gözlerinde sadece kırmızı, yeşil ve maviyi algılayan konilerin varlığı sayesinde ultraviyoleyi algılayamaz.

Bununla birlikte ren geyiği, sockeye somon ve kelebekler gibi bazı hayvanların, UV ışığını algılamalarını sağlayan ek konileri vardır.

Bununla birlikte, insanlar da UV ışığını algılayabilir, ancak bunun için göz merceğinizi feda etmelisiniz.

Yaralanma, ameliyat vb. nedenlerle göz merceğini kaybeden kişiler UV dalga boylarını görebildiklerini bildirmişlerdir. Ünlü Fransız ressam Claude Monet, katarakt ameliyatının ardından merceğin çıkarılması sayesinde “imkânsız” renkleri görmeye başlamıştı.

Ayrıca, UV ışığı yayan elektronik aletler (ör. bilgisayar ekranları, solaryumlar ve UV lambaları) daha parlak görünürdü.

Röntgen

Filmler ve popüler kültürün röntgen görüşüne olan sevgisi sayesinde , röntgen görüntüsünün diğer insanların kıyafetlerinin yanı sıra binalar ve yer altı sığınaklarının içini görmemize izin vereceğine inanmaya yönlendirildik.

Gerçek şu ki, X-ışını görüşünüzü kullanarak birinin kıyafetlerinin içini görebilseniz bile görebileceğiniz sadece onların kemikleridir.

X-ışınları çok küçük bir dalga boyuna ve yüksek miktarda enerjiye sahiptir, bu nedenle pek çok maddeye nüfuz ederek içini gösterebilir.

X-ışını görüşüne sahip olmak, popüler kültürün sizi inandırdığından çok daha az havalı olurdu: biraz farklı renkli bir gökyüzü görürdünüz (atmosferde az miktarda X-ışınları vardır) ve onu yakalamak için demir bir göz maskesine ihtiyacınız olurdu.

Gama ışınları

Elektromanyetik spektrumun (frekans açısından) en üstünde yer alan, etrafımızdaki hemen hemen her şeye nüfuz edebilen yüksek enerjili parçacıklardan oluşan gama ışınlarıdır.

Eğer ışığın tüm dalga boylarını görebilseydiniz, çevrenizde çok fazla gama ışını kaynağı olmadığı için görüşünüzde pek bir fark olmayacaktı.

Bununla birlikte, radyoaktif maddeleri (gama ışınları yayan) görebilirsiniz, ancak muhtemelen onlardan uzak durmalısınız.

Sonuç olarak, tüm ışık dalga boylarını görmek, bizim için işleri daha sorunlu veya rahatsız edici hale getirebilir.