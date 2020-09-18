Işın izleme (Ray Tracing) nedir?

Işın izleme, gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak, sahnenin görüntüsünü çizen bir grafik oluşturma yöntemidir.

Işın izleme teknolojisi, son zamanlarda bazı oyunlarda karşımıza çıkmaya başladı. İngilizcesi Ray Tracing olan ışın izleme, tıpkı gerçek hayattaki gibi etkileyici bir deneyim sunuyor.

Işın izleme, gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak bir sahnenin görüntüsünü oluşturur.

Gerçek dünyada ışık, ışınları bir ışık kaynağından çıkar ve nesneleri aydınlatır. Işık, nesnelerden yansır ya da şeffaf nesnelerin içinden geçer. Yansıyan ışık gözümüze ya da kamera merceğine çarpar. İşte bu durumun, bilgisayar ortamındaki grafiklere aktarılmış şekline ışın izleme deniyor.





IŞIN İZLEME, NVIDIA İLE OYUN DÜNYASINA GİRDİ

Nvidia RTX serisi ve bazı üst seviye GTX modellerinde ışın izleme desteğini sunuyor. Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için oyunların da bu özelliği desteklemesi gerekiyor.

Bu teknoloji sayesinde, ışığın gerçek dünyadaki hareketleri oyuna aktarılarak daha gerçekçi bir deneyim sunmak amaçlanıyor. Özellikle oyunlardaki su veya metal gibi yansıtıcı yüzeyler, ışın izleme sayesinde daha gerçekçi hale geliyor.

Işın izleme teknolojisi sayesinde çok daha gerçekçi gölgeleri karanlık ve aydınlık ortamlarda yakalamak mümkün. Ancak bu teknolojiyi destekleyen grafik kartları ve oyunlar günümüzde oldukça az.

Gelecekte teknolojinin geliştirilmesiyle ve yaygınlaşmasıyla, gerçek hayata çok daha yakın oyun sahneleri karşımıza çıkacak.