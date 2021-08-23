İşitmeyi geri kazandıran kulak zarı: PhonoGraft

Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanları, işitme kaybını tamamen ortadan kaldıran 3D baskılı kulak zarı onarım yaması geliştirdi.

3 boyutlu yazıcılar, ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu.

Üstelik söz konusu teknoloji, bilim dünyasında da oldukça yenilikçi buluşlara imza atılmasını sağlıyor.

Harvard Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı, çığır açan bir işitme restorasyon teknolojisi olan PhonoGraft isimli kulak zarı onarım yaması geliştirdi.

İŞİTMEYİ YÜZDE 100 GERİ GETİRİYOR

Biyolojik olarak parçalanabilen polimer bazlı mürekkepten yapılmış olan bu yama, işitme kaybını yüzde 100 geri kazandırıyor.

Yeni implant, kulak arkasından yapılan mevcut ameliyatların aksine, bir endoskop kullanılarak kulak kanalına yerleştirilebliyor.

Yapı olarak doğal kulak zarını taklit eden PhonoGraft, örümcek ağına benzer yapısıyla ses dalgalarına tepki olarak titreşiyor.

BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Bilim insanları, PhonoGraft teknolojisini kulak anatomisi ve işitme aralığı insanlarınkine benzer olan çinçilla isimli kemirgen hayvanlar üzerinde test etti.

Takıldıktan üç ay sonra yapay zar, hem hayvanların işitme duyularını geri getirdi hem de hücrelerin yenilenmesini sağladı.

Yapılan muayenelerde; implantın yerinde, sesi iletebilen ve patojenlere karşı normal bariyer işlevi sağlayan yeni kulak zarı dokusu oluştuğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, söz konusu teknolojiyi insanlarda kullanabilmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli izinleri almak için uğraşıyor.

Bu izinler alındığında yeni teknoloji, gelecek yılın sonunda veya 2023'ün başlarında "Kulak, Burun, Boğaz" cerrahlarına pazarlanabilecek.