İskoçya'da yaşayan Siri Price, iOS 17 yüzünden adını değiştirmek zorunda kaldı 26 yaşındaki Siri Price, son Apple güncellemesinin ardından ismini değiştirmek zorunda kaldı. İşte bu ilginç olayın tüm detayları.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunmuştu.

iOS 17 ile birlikte, Siri'yi devreye almak için "Hey Siri" yerine sadece "Siri" demek yeterli oluyor.

Siri adlı kişisel antrenör, birisi onun adını her söylediğinde iPhone'lardaki Siri'nin devreye girmesini önlemek için adını değiştirmek zorunda kaldı.

İskoçya'da yaşayan 26 yaşındaki Siri Price, on yılı aşkın bir süredir adını Apple'ın kişisel asistanıyla paylaşmaya katlandı, ancak şirketin son güncellemesi bardağı taşıran son damla oldu.

İsmi her söylendiğinde Siri devreye giriyor

Son güncelleme nedeniyle, teknoloji ilk piyasaya sürüldüğünde henüz 14 yaşında olan insan Siri, birisi onunla konuşmaya çalıştığında çevredeki tüm Siri'ler devreye giriyor.

Fitness antrenörü, isminin her söylendiğinde çevresindeki iPhone'lardan gelen seslerden rahatsız olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siri Price, duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle ifade ediyor:

Etrafta çok sayıda insanın olduğu bir spor salonunda çalışıyorum, bu yüzden herkes beni selamlarken 'Hey' dememeyi çok çabuk öğrendi, aksi takdirde çok fazla bip sesi duyuluyordu.



Can sıkıcıydı ama idare edilebilirdi. Ancak yeni iOS güncellemesinin sadece "Siri" diyerek asistanı aktif etmesi nedeniyle, artık insanlar adımı bile söyleyemiyor.



İnsanların telefonları durmadan çaldığı için iş arkadaşlarım oturup bir çözüm bulmak zorunda kaldı.

İsmini değiştirdi

26 yaşındaki Siri, artık arkadaşlarıyla ve ailesiyle daha huzurlu sohbetler yapabilmek için adını "Siz" olarak değiştirdi.

Adının kökeni Eski İskandinav dilinden geliyor ve 'sizi zafere götüren güzel kadın' anlamına geliyor.

Benzer bir durum 2017'de yaşanmıştı

Alexa Seary, dünyaya hakim iki teknoloji ürünüyle aynı ismi paylaşıyor Soyadı 'Siri' olarak telaffuz ediliyor. İsmi ise 2015 yılında Amazon'un piyasaya sürdüğü sesli asistanla aynı.

Seary, yarı zamanlı çalıştığı restoranda arkadaşları ve meslektaşları ona soyadıyla hitap ederek çevredeki iPhone veya Alexa cihazlarını aktif hale getirdiğini söylüyor.

İşlevsel olarak Alexa'yı kullanan beş milyondan fazla Amazon Echo cihazının satılması ve bir milyar iPhone sahibinin cep telefonlarında Siri'nin bulunması, dünyanın her köşesindeki insanların her gün onun adını söylediği anlamına geliyor.