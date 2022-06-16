İşletmeler, Twitter profillerine konum ekleyebilecek

Twitter, işletme sahiplerinin profillerine konum ve mesai saatlerini eklemesine imkan veren özelliğini kullanıma sundu.

Elon Musk'ın satın almak istemesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Twitter, özellikle işletme sahiplerinin işini kolaylaştıracak yeni bir özellik yayınladı.

Location Spotlight isimli özellik sayesinde işletme hesapları, artık profillerine konum ve mesai saati bilgilerini ekleyebilecek.

Şimdilik sadece ABD, Kanada ve Avustralya'da kullanıma sunulan özellik, işletmelerin mağazalarının ya da ofislerinin konumunu direkt olarak Twitter profillerine imkan tanıyor.

Bu sayede Twitter kullanıcıları, mağazanın konumunu Google Haritalar ve Apple Haritalar gibi uygulamalardan görebilecek.

Mesai saatleri de eklenebilecek

Bununla birlikte Twitter, işletmelerin açılış ve kapanış saatlerini profillerine eklemelerine de imkan tanıyacak.

Bu sayede, profili ziyaret eden kullanıcılar işletmenin açık veya kapalı olduğun anlık olarak görebilecek.

Ayrıca, işletme sahipleri mesai saatleri içerisindeyken istedikleri zaman mağazalarını kapalı bir şekilde işaretleyebilecek.