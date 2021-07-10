HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin teslim edildiğini, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin ise seri üretime hazır olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türkiye, hava savunma sistemleri üzerindeki çalışmalarında büyük hız kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin ise seri üretim aşamasına geldiğini açıkladı.

"İKİ MÜJDE BİRDEN"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yaptığı açıklamada, "HİSAR'dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam." dedi.

HİSAR O+ füze sistemi seri üretime geçiyor - VİDEO

HİSAR Hava Savunma Sistemleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak, Aselsan-Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi.

Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirililen 360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor.

HİSAR A+ Sisteminin önleme menzili 15 km iken, HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 km’yi buluyor.

HER TÜRLÜ KOŞULDA ÇALIŞIYOR

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili.

Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasına ciddi bir güç katacak.

HİSAR O+ ARTIK SON AŞAMADA

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son olarak gerçekleştirdiği harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etmeyi başardı. Sistem böylece seri üretime geçme aşamasına geldi.

Yerli ve Milli imkânlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.





HİSAR A+ PLUS TESLİM EDİLDİ

HİSAR A+ projesinde, Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesinden sonra, son olarak tek başına görev yapabilmek üzere gerekli tüm alt sistemleri üzerinde bulunduran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (Otonom HİSAR A+) de teslimatı gerçekleşti.

Böylece HİSAR A+ Sisteminin tüm unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.



Otonom HİSAR A+ zırhlı mekanize ve hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek.

Sistem, zorlu arazi şartlarında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi ve tek başına görev yapabilme kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.



