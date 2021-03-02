İsrail merkezli MyHeritage, ölen kişilerin sahte videolarını oluşturuyor

İsrail merkezli soyağacı sitesi MyHeritage, kullanıcıların ölmüş yakınlarını deepfake teknolojisiyle canlandırıyor.

Deepfake teknolojisi, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Ayrıca bu teknoloji, sıradan bir fotoğrafı canlandırmak için de kullanılıyor.

İsrail merkezli soyağacı oluşturma sitesi MyHeritage, son zamanlarda oldukça popüler. Çünkü kullanıcılar, yalnızca soy ağacı oluşturmakla kalmıyor, artık fotoğrafları da canlandırabiliyor.

MyHeritage, DeepNostalgia (Derin Nostalji) adlı uygulamada, "yaşayan kişilerin sahte videolarının oluşturulması gibi amaç dışı kullanımları önlemek" için videolara ses eklenmediğini söylüyor.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Deep Nostalgia teknolojisi, İsrail şirketi D-ID tarafından geliştirildi. Yapay zekanın kullanıldığı bu teknolojinin canlı kişilerin yüz ve vücut hareketlerini temel alıyor. Ancak yüz verilerinin saklanıp saklanmadığı bilinmiyor. Bu nedenle siteye fotoğraf yüklerken bir kez daha düşünmeniz gerekebilir.

TARTIŞMALI YAPAY ZEKA: DEEPFAKE

Deepfake; ünlülerin pornografik videolarında, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için oldukça ilgi görse de bu tür içeriklerin kullanılması ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor.

Deepfake yöntemine örnek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.