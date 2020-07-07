İsrail, casus uydusunu uzaya fırlattı

İsrail, askeri istihbaratta kullanılmak üzere Ofek-16 adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.

İsrail; yerel saat 04.00 sularında, Palmachim Hava Üssü'nden Shavit-2 roketiyle Ofek-16 isimli bir uydu uzaya gönderdi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fırlatılan uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiği belirtildi.

Ofek 16 uydusunun geliştirilmiş kapasitesiyle birlikte elektro-optik bir keşif uydusu olduğu ifade edildi.

İRAN'I İZLEMEK İÇİN KULLANILABİLİR

İsrail Savunma Bakanlığı, uydunun hangi amaçla kullanılacağına dair ayrıntı vermekten kaçınırken, yerel kaynaklar uydunun İran'ın nükleer faaliyetlerini izlemek için kullanılacağını söylüyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ofek-16 uydusunun Savunma Bakanlığı ve İsrail Uzay Endüstrisi için önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, "İsrail'in yeteneklerini her cephede, her yerde güçlendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.