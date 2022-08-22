İsrailli casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımını üreten NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Shalev Hulio, istifa ettiğini açıkladı.

İsrail polisinin; casus yazılım Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı yönündeki haberler, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

CEO istifa etti

AA'da yer alan habere göre, NSO Group, şirketin CEO'su Shalev Hulio istifa etti ve şirketin operasyon direktörü Yaron Shohat, geçici olarak Hulio'nun görevini üstlendi.

İsmi açıklanmayan bir şirket yetkilisi, NSO Group'un yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve bu çerçevede şirket çalışanlarının yüzde 13'ünü teşkil eden 100 çalışanın işten çıkarılacağını aktardı.

Şirketin Hulio'dan önceki CEO'su Asher Levy de bu yılın başlarında istifa etmişti.

Dünyanın her yerinde kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Bu ülkelerin; muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine, skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmış ve ABD bu şirketi kara listeye almıştı.