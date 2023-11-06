İstanbul da dahil kıyı kentleri batıyor: 200 milyon insan evlerini terk edecek! Bilim insanları, dünya çapında en az 200 milyon insana ev sahipliği yapan 99 kıyı kentinin batıyor olabileceğini ortaya çıkardı.

ensonhaber.com

Bilim insanları, son araştırmalarında 99 kıyı kenti incelendi ve neredeyse hepsinin bir oranda battığını tespit etti.

Bu evlerin yılda beş santimetreye kadar battığının açıklanmasının ardından, dünya çapında en az 200 milyon insan kıyı kentlerindeki evlerinden çıkmak zorunda kalabilir.

Rhode Island Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 99 yeri analiz etti ve çoğunun deniz seviyelerinin yükselmesinden daha hızlı battığını, ancak 34 konumun yılda bir santimetreden fazla çöktüğünü buldu.

Araştırma ekibi; Bangladeş, Çin , Filipinler ve Pakistan'da, yıllık çökme oranlarının beş santimetreye kadar çıktığı, batan dört 'sıcak nokta' şehrini ortaya çıkardı.

Batan şehirler arasında İstanbul da var

Ayrıca, hızla batmakta olan yerler arasında Florida'nın Tampa Körfezi Bölgesi; Yeni Zelanda'daki Auckland şehri; Tayvan'daki Taipei ve İstanbul da yer alıyor.

Çalışma, 2015'ten 2020'ye kadar altı kıtanın tamamının uydu görüntülerini kullandı ve her birinde en az bir batan şehrin bulunduğunu ortaya çıkardı.

Avrupa uyduları, mikrodalga sinyallerini Dünya'ya göndererek ve ardından geri dönen dalgaları kaydederek verileri yakaladı.

Ekip, yansıyan dalgaların zamanlamasını ve yoğunluğunu ölçerek yerin yüksekliğini milimetrik doğrulukla belirledi.

Her uydu, 12 günde bir gezegenin aynı kısmı üzerinden uçtuğu için araştırmacılar zeminin zaman içinde nasıl deforme olduğunu takip edebildiler .

Rhode Island Üniversitesi'nden okyanus bilimci ve çalışmanın yazarlarından biri olan Meng Wei şöyle dedi:

Birçok şehir deniz seviyesinin yükseleceğini zaten biliyor, ancak kıyı çöküntülerinin bileşik etkisinin farkında değiller.

Örneğin Wei, İspanya'nın Barselona kentinde bir çöküntü gözlemlemedi ancak havaalanı, liman ve yerleşim bölgelerinin yükselen deniz seviyesinden daha hızlı battığını buldu.

Dört şehir hızla batıyor

Ekibin analizi, fırtına dalgalanmalarına odaklanarak yaklaşan kıyı taşkınlarını bulmayı amaçladı ve bu da onları alçak bölgelerdeki alanları araştırmaya yöneltti.

Bu onların hızla batmakta olan dört şehri ortaya çıkarmalarına yol açtı: Chittagong (Bangladeş), Tianjin (Çin), Manila (Filipinler) ve Karaçi (Pakistan). Bu dört şehrin toplam nüfusu ise 59 milyon.

'Tianjin'deki maksimum çökme oranı yılda 4 cm ve ortalama deniz seviyesi yükselmesinin neredeyse 20 katı.

Bilim insanları, batmanın aşırı yeraltı suyu çıkarılmasından kaynaklandığını, ancak diğer ülkelerde madencilik ve fosil yakıt çıkarma gibi insan faaliyetleri nedeniyle meydana geldiğini söylüyor.

İstanbul da hızla batıyor

Grup, Tampa, St Petersburg ve Clearwater'dan oluşan ve üç milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Florida'daki Tampa Körfezi Bölgesi'nin de battığını ortaya çıkardı.

Kıyı boyunca 24 kilometre uzunluğundaki bir bölüm, yılda bir milimetreden daha hızlı bir şekilde batıyor.

İstanbul'un 15 milyon nüfusu var ve araştırma, buranın Tampa Körfez Bölgesi ile aynı oranda battığını ortaya çıkardı.

Nijerya'nın Lagos'u, Taiwa'nın Taipei'si, Hindistan'ın Mumbai'si ve Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da da yılda iki milimetre battığı tespit edildi.

Bu şehirler toplamda 63 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Sonuçlar şok edici görünse de bu şehirlerden bazılarının toparlanacağına dair umut var.

Kaliforniya'nın bazı kısımları yaklaşık 60 yıl önce hızla batıyordu, ancak bu çökme yeraltı suyu yönetimindeki değişikliklerle durduruldu.

Hatta Endonezya'nın Cakarta'daki çöküntü oranı bile son 20 yılda önemli ölçüde azaldı; yılda 28 santimetreden 2.5 santimetreye düştü.