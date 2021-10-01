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    İstanbul'da Apple mağazasında iPhone kuyruğu

    İstanbul'da Apple mağazasında iPhone kuyruğu

    İstanbul'daki bir AVM'de bulunan Apple mağazasının önünde yeni tanıtılan iPhone 13'lerden almak isteyenler kuyruk oluşmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 21:55
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 22:13
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    iPhone 13 modelleri, 14 Eylül'de resmi olarak tanıtıldı ve kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    Her modelin tanıtımından sonra yaşanan fiyat ve tasarım tartışmalarının gölgesinde ön spariş açıldı.

    MAĞAZA SATIŞLARI BAŞLADI

    Ön sparişten sonra satışlar mağazadan da yapılıyor.

    Mağaza satışlarında yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

    İstanbul da Apple mağazasında iPhone kuyruğu #1

    MAĞAZA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

    İstanbul'daki bir AVM'de bulunan Apple mağazasında yoğunluk oluştu. Mağazanın önünde fiyatları 10 bin 999 lira ile 22 bin 999 lira arasında değişen telefonlardan almak için gelenlerin oluşturduğu uzun sıra dikkat çekti.

    İstanbul da Apple mağazasında iPhone kuyruğu #2

    iPHONE 13'ÜN TÜRKİYE'DEKİ SATIŞ FİYATLARI

    Apple, iPohone 13'te, 4 farklı model ve bunların da hafıza boyutlarına göre sıralanan toplamda 14 ürünü piyasaya sürüldü.

    İşte piyasaya sürülen ürünlerin Türkiye Fiyatları:

    iPhone 13 Mini 128GB 10 bin 999 TL
    iPhone 13 Mini 256GB - 11 bin 999 TL
    iPhone 13 Mini 512GB - 13 bin 999 TL
    iPhone 13 128GB - 11 bin 999 TL
    iPhone 13 256GB - 12 bin 999 TL
    iPhone 13 512GB - 14 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro 128GB - 15 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro 256GB - 16 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro 512GB - 18 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro 1TB - 20 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro Max 128GB - 17 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro Max 256GB - 18 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro Max 512GB - 20 bin 999 TL
    iPhone 13 Pro Max 1TB - 22 bin 999 TL

    İstanbul da Apple mağazasında iPhone kuyruğu #3

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