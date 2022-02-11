Euro
15.45
-0.12%
Dolar
13.56
0.36%
Altın
795.47
0.20%
Borsa
2028
-0.54%
Bitcoin
590.614
-1.33%
BTXN Coin
37.14
13.99%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    İstanbul'daki NASA Uzay Sergisi, 13 Mart'a kadar açık kalacak

    8 Aralık’tan bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiği NASA Uzay Sergisi, 13 Mart’a kadar açık kalmaya devam edecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.02.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'daki NASA Uzay Sergisi, 13 Mart'a kadar açık kalacak

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini NASA Space Adventure sergisinde ziyaretçilere sunuyor.

    Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan NASA Space Adventure, 8 Aralık'ta Metropol İstanbul'da ziyaretçilere açılmıştı.

    13 MART'A KADAR UZATILDI

    8 Aralık’tan bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiği NASA Uzay Sergisi, 13 Mart’a kadar açık kalmaya devam edecek.

    2 BİN 300 METREKARE SERGİ ALANI

    Hupalupa Expo tarafından 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan sergi, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapıyor.

    4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA uzay sergisinde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.

    NASA Space Adventure

    BİLET FİYATLARI

    NASA Uzay Sergisi bilet fiyatları hafta arası 90 lira tam, 75 lira indirimli; hafta sonları 120 lira tam, 100 lira indirimli olarak belirlendi.

    Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

    Rehberli turlarla ilgi çekici uzay hikayelerini dinleme şansı sunan, VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Space Adventure, birbirinden farklı atölye çalışmalarını da barındırıyor.

    NASA SPACE adventure

    NASA SPACE adventure

    NASA SPACE adventure

    NASA SPACE adventure

    NASA SPACE adventure

    NASA SPACE adventure

    NASA SPACE adventure

    NASA SPACE adventure


    Görüş Bildir