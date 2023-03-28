İstanbul'dan kar manzaraları! İşte yapay zekanın gözünden İstanbul Yapay zeka DALL-E'yi kullanarak İstanbul'dan kar manzaraları oluşturduk. İşte yapay zekanın gözünden İstanbul'da kış...

ensonhaber.com

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim, uygulama gibi alanlarda kullanılıyor.

DALL-E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi yapay zekalar ise istediğiniz görüntüleri birkaç saniye içinde oluşturabiliyor.

DALL-E'nin gözünden İstanbul'da kar manzaraları

İçinde bulunduğumuz kış mevsimi, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi oldukça kurak geçti ve beklediğimiz kar yağmadı.

Biz de İstanbul'u kar manzarasız bırakmak istemedik ve DALL-E'ye başvurarak ondan İstanbul için kar manzaraları oluşturmasını istedik.

İşte yapay zekanın gözünden İstanbul'da kış!