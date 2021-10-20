İstenmeyen çağrılar ve SMS'ler nasıl şikayet edilir

İstenmeyen çağrılar ve SMS'ler nasıl şikayet edilir

Reklam içerikli istenmeyen çağrı ve mesajları nasıl şikayet edebileceğinizi detaylarıyla anlattık.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dert yakındığı şeylerin başında, istenmeyen mesajlar ve çağrılar geliyor. Birçok şirket, kendi ürünlerini ve bilgilendirme içeriklerini SMS olarak veya arayarak kullanıcılarla paylaşabiliyor.

Her ne kadar istenmeyen çağrılar engellenebilse de firmalar numara değiştirip, kullanıcıları tekrar tekrar rahatsız edebiliyor.

Sisteme kayıtlı legal işletmelerden gelen istenmeyen SMS'ler, Ticaret Bakanlığı'nın İleti Yönetim Sistemi üzerinden engellenebiliyor. Ancak işin bir de illegal boyutu var.

Hiçbir zaman numaranızı vermediğiniz, tanımadığınız ve bilmediğiniz insanlardan sürekli olarak çağrı ve SMS gelebilir. İşte bu numaraları şikayet ederek para cezası almalarını sağlayabilirsiniz.



İSTENMEYEN ÇAĞRILAR NASIL ŞİKAYET EDİLİR

Kullanıcılar, istenmeyen SMS veya çağrıları Ticari Elektronik İleti Sistemi üzerinden şikayet edebilir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

1- tiss.gtb.gov.tr adresine gidin ve e-Devlet hesabınızla sisteme giriş yapın.

2- Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Sol kısımdan, şikayet edeceğiniz türü seçmeniz gerekiyor. (SMS, sesli arama veya E-Posta)

3- Karşınıza çıkan başvuru formunda gerekli yerleri doldurun ve başvurunuzu gönderin.

Başvurunuzu yaptıktan sonra, sizi arayan numara inceleme altına alınacak ve gerek görüldüğü takdirde cezai işlem uygulanacak.

Başvuru takibinizi, sol kısımdaki "Şikayet durumu takibi" menüsünden kontrol edebilirsiniz.