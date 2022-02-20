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    İstenmeyen çağrıları ve SMS'leri üç adımda şikayet edin

    Reklam içerikli istenmeyen çağrı ve mesajları nasıl şikayet edebileceğinizi detaylarıyla anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 09:59
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    İstenmeyen çağrıları ve SMS'leri üç adımda şikayet edin

    Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dert yakındığı şeylerin başında, istenmeyen mesajlar ve çağrılar geliyor.

    Birçok şirket, kendi ürünlerini ve bilgilendirme içeriklerini SMS olarak veya arayarak kullanıcılarla paylaşabiliyor.

    Her ne kadar istenmeyen çağrılar engellenebilse de firmalar numara değiştirip, kullanıcıları tekrar tekrar rahatsız edebiliyor.

    Sisteme kayıtlı legal işletmelerden gelen istenmeyen SMS'ler, Ticaret Bakanlığı'nın İleti Yönetim Sistemi üzerinden engellenebiliyor.

    Daha detaylı bilgi için aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

    İstenmeyen çağrılar ve SMS'ler nasıl şikayet edilir? - YOUTUBE'DAN İZLE

    İstenmeyen çağrıları ve SMS leri üç adımda şikayet edin #1

    Başvurunuzu yaptıktan sonra, sizi arayan numara inceleme altına alınacak ve gerek görüldüğü takdirde cezai işlem uygulanacak.

    Başvuru takibinizi, sol kısımdaki "Şikayet durumu takibi" menüsünden kontrol edebilirsiniz.


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