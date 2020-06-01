İsveç'te bir telekom şirketi daha 5G'ye geçti

İsveç’in telekom şirketi Tele2, ülkede 5G teknolojisini hayata geçirdiklerini duyurdu.

Tüm dünyada altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet vadediyor.

Yeni teknolojiye geçen ülkeler arasına geçtiğimiz günlerde İsveç de eklenmişti. İsveç’in başkenti Stockholm’de Telia isimli iletişim şirketi, 5G teknolojisini kullanıma sunduklarını duyurmuştu.

İsveç’in telekom şirketi Tele2 de 5G’ye geçtiklerini duyurdu. Şimdilik Stockholm merkeziyle sınırlı kalacak teknoloji, daha sonra diğer şehirlerde de kullanılacak.

5G’yi değerlendiren Tieto’nun yöneticisi Caner Aktürk, “Canlı yayınlardaki 5-10 saniyelik duraklamalar aza inecek.” dedi.

İsveç’te 5G ile ilgili Kuzey Avrupa’nın ve İsveç’in en büyük teknoloji ve yazılım firması Tieto’nun yöneticisi Caner Aktürk, 5G ile ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Aktürk, "İsveç’in en büyük teknoloji ve yazılım firmasında Tieto’da çalışıyorum. 5G bildiğiniz gibi 5. jenerasyon telekomünikasyon frekansı. Daha önce dört farklı jenerasyon vardı. Bunlardan birincisi telsiz olarak konuşmamızı sağladı. İkinci jenerasyon bizim kısa mesajlar göndermemizi sağladı. Üçüncü jenerasyon bizi internet ile tanıştırdı.

Şu anda kullandığımız dördüncü jenerasyon ise internet hızlarıyla film izleme, mobil aplikasyonları internet üzerinde kullanmamıza yardımcı oldu.

"4G'NİN 10 KATINDAN DAHA HIZLI"

Beşinci jenerasyonun ise iki tane getirdiği özellik var. Veri hızı artacak. Veri hızı 4G’nin 10 katından fazla olacak. 5G hayatımızı da geliştirecek. Bunlar arasında sürücüsüz kullanılan araçlar, bu bir drone veya bir kamyon olabilir. Bizler bunları cep telefonu ile yönetebileceğiz.

Örneğin sosyal medyada canlı yayınlardaki konuşmalarda 5 saniye ve 10 saniye duraklamalar vardır. Bu 5G ile çok çabuk hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

İsveç’te 5G sistemlerinin koronavirüsü yaydığı tartışmalarına ilişkin de açıklamalar yapan Aktürk, “Ben bunu çok mümkün görmüyorum. Bununla ilgili bir araştırma yok Öte yandan radyo frekansları hakkında da bir bulgu yok. Ben bunu çok güçlü bir sav olarak görmüyorum." dedi.

İNGİLİZLER KUNDAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün 5G nedeniyle ortaya çıktığını düşünen bazı İngiliz vatandaşlar, ülkedeki 5G istasyonlarını ateşe vermişti.