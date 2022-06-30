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    İsviçre'de giyilebilir kas icat edildi

    Araştırmacılar, kas kütlesi kaybı yaşayanlara yönelik yürüttükleri çalışmada umut verici sonuçlar elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:07
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    İsviçre'de giyilebilir kas icat edildi

    Hareket kabiliyeti açısından zorluk yaşayan insanlar için önemli bir icada imza atıldı.

    İsviçre'de Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde (ETH) görevli araştırmacılar, giyilebilir kas üretti.

    Ekstra kas tabakası

    Söz konusu ürün, kullanıcısına ekstra kas tabakası kazandırmayı hedefliyor.

    Giyilebilir kas, sınırlı hareket kabiliyetine sahip insanlara güçlerini geri kazandırmayı amaçlıyor.

    Myoshirt kullanıcının hareket niyetini algılıyor

    Futurism'de yer alan habere göre, bilim insanları, daha önce gerçekleştirilen denemelerde bu potansiyelin ortaya çıktığını söylüyor.

    Myoshirt olarak anılan icat, kullanıcının hareket niyetini otomatik olarak algılayarak, yükü kaldırma konusunda yardım sağlıyor.

    "Hastanelerdeki cihazlar pahalı"

    Araştırmayla ilgili makalenin yazarlarından Marie Georgarakis, "Hastanelerde çok sayıda iyi terapi cihazı olmasına rağmen, bunlar genellikle çok pahalı ve hantal." dedi.

    12 katılımcıyla yapılan bir deneyde, giyilebilir kas sayesinde kolların çok daha uzun süre kaldırılmasının sağlandığı görüldü.

    Giyilebilir kas sayesinde yüzde 60'lık artış

    Kas kütlesi kaybına yol açan hastalığı olanların dayanıklılığı, yaklaşık yüzde 60 oranında arttı.

    Araştırmacı Michele Xiloyannis de "Bir sonraki aşamada, prototipimizi laboratuvar dışında, doğal ortamda gelecekteki kullanıcılar için test etmek ve sonuçları daha da iyileştirmek için kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

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