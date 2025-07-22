İsviçre'deki bilim insanları insan dışkısını donduruyor

İsviçre'deki Zürih Üniversitesi merkezli bilim insanları, insanlığın geleceği için çığır açan bir girişim başlattı.

"Mikrobiyota Kasası" adı verilen proje kapsamında, gelecekteki felaketlere karşı bir güvence olarak insan dışkısı örnekleri toplanıp donduruluyor.

PROJENİN AMACI NE

Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Kasası'ndan ilham alan proje, bitki çeşitliliği yerine mikrop çeşitliliğini korumayı amaçlıyor.

Şu ana kadar 1.200'den fazla dışkı örneğinin -80 derecede saklandığı kasanın hedefi, 2029 yılına kadar 10 bin örneğe ulaşmak.

Depo, insan dışkısının yanı sıra "bağırsak dostu" mikroplarla dolu yaklaşık 200 çeşit fermente gıdayı da depoluyor.

Araştırmacılar, gelecekteki tıbbi araştırmalar ve ekosistem restorasyon çalışmaları için koleksiyonlarına çevresel mikropları da eklemeyi planlıyor.

MİKROBİYAL KAYIP NEDEN BİR TEHDİT

Bilim insanları, modern tarım, aşırı antibiyotik kullanımı ve iklim değişikliği gibi nedenlerle artan mikrobiyal kayıp konusunda uyarıyor.

Bu durumun, insanlarda alerji ve otoimmün bozukluklar gibi sağlık sorunlarının artmasına neden olduğu belirtiliyor.