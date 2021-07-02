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- İtalya'daki Presena buzulu örtüyle kaplandı
İtalya'daki Presena buzulu örtüyle kaplandı
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 11:56
- Güncelleme : 02.07.2021 - 12:00
İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle özellikle kutuplardaki buzullar hızla eriyerek yok oluyor.
Bilim insanları ise, buzulları koruma altına almak ve erimelerini önlemek için yeni yöntemler geliştiriyor.
BUZUL, DEV ÖRTÜYLE KAPLANDI
İtalya'da bulunan Presena buzulu, 2008'den bu yana daha da hızlanan erimenin engellenmesi için jeotekstil örtü ile kapatılıyor.
Uzmanlar, bu yöntemi her yıl yaz aylarında uygulayarak buzulun yok olmasını engelemeye çalışıyor.
ERİME YÜZDE 70 ENGELLENİYOR
Trento Bilim Müzesi'nde buzul bilimcisi olarak görev yapan Christian Casarotto, "Bu yöntem, yüzeydeki karların erimesini yavaşlatıyor. Tıpkı yazın otomobilinizin güneşten etkilenmemesi için kullandığınız güneşlikler gibi. Güneş enerjisi, açık renkli bu malzeme sayesinde yansıtılıyor. Kar ve buzun erimesi yüzde 70 oranında engellenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Presena Buzulu 1993'ten bu yana küresel ısınma nedeniyle üçte birini kaybetti.
Kış ve kayak turizminden geçimini sağlayan bölge halkı, buzulların erimesi ve kayak merkezinin kapanması halinde başka yerlere taşınmak zorunda kalacaklarını söylüyor.