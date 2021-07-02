İtalya'daki Presena buzulu örtüyle kaplandı

İtalya'da Presena buzulunun yaz aylarında erimemesi için üzeri özel bir malzemeden yapılan dev bir örtüyle kaplanıyor.

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle özellikle kutuplardaki buzullar hızla eriyerek yok oluyor.

Bilim insanları ise, buzulları koruma altına almak ve erimelerini önlemek için yeni yöntemler geliştiriyor.

BUZUL, DEV ÖRTÜYLE KAPLANDI

İtalya'da bulunan Presena buzulu, 2008'den bu yana daha da hızlanan erimenin engellenmesi için jeotekstil örtü ile kapatılıyor.

Uzmanlar, bu yöntemi her yıl yaz aylarında uygulayarak buzulun yok olmasını engelemeye çalışıyor.

ERİME YÜZDE 70 ENGELLENİYOR

Trento Bilim Müzesi'nde buzul bilimcisi olarak görev yapan Christian Casarotto, "Bu yöntem, yüzeydeki karların erimesini yavaşlatıyor. Tıpkı yazın otomobilinizin güneşten etkilenmemesi için kullandığınız güneşlikler gibi. Güneş enerjisi, açık renkli bu malzeme sayesinde yansıtılıyor. Kar ve buzun erimesi yüzde 70 oranında engellenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Presena Buzulu 1993'ten bu yana küresel ısınma nedeniyle üçte birini kaybetti.

Kış ve kayak turizminden geçimini sağlayan bölge halkı, buzulların erimesi ve kayak merkezinin kapanması halinde başka yerlere taşınmak zorunda kalacaklarını söylüyor.