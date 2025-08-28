İtalyan medyası, Baykar-Leonardo ortaklığını manşetine taşıdı: Droneların Ferrari'si

İtalya’nın önde gelen yayınlarından Panorama gazetesi, Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo arasındaki ortaklığı manşetine taşıdı. Haberde İtalya’daki Leonardo fabrikası ve Türk insansız hava araçları detaylı şekilde ele alındı. TB3 insansız hava aracının özelliklerinden övgüyle bahsedilirken, aracın son montajının Ocak ayında İtalya’daki fabrikada yapılacağı ifade edildi.

DRONE'LARIN FERRARI'Sİ

“İtalyan-Türk süper dronelarının fabrikasında yolculuk” başlığıyla verilen haberde, fabrikanın drone'ların Ferrari’si olduğu vurgulandı. Geleneksel montaj hatları yerine yüksek teknolojili alanların kullanıldığı belirtildi.

"KÜRESEL İHRACATIN YÜZDE 65'İNE HAKİM"

Leonardo’nun açıklamasına atıfta bulunulan haberde, önümüzdeki on yıl içinde insansız savaş uçakları ve hava araçları için Avrupa pazarının 100 milyar dolarlık değere ulaşmasının beklendiği kaydedildi. BAYKAR-Leonardo ortak girişiminin bu potansiyele sahip pazara üretim yapacağı ve BAYKAR’ın küresel ihracatın yüzde 65’ine hakim olduğu ifade edildi.

TÜRK İHA'LARININ BÜYÜK BAŞARISI

Haberde ayrıca “Türk insansız hava araçları her yerde” başlığı altında, TB3 ve diğer Türk İHA’larının dünyadaki başarısına geniş yer verildi.