İTÜ'lü öğrencilerden arama kurtarma robotu: Hope İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, deprem sonrası enkaz altında kalanların yerini tespit edebilecek arama kurtarma robotu geliştirdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin genç ufukları, yerli ve milli imkanlarla yeni şeyler üretmeye devam ediyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi Robotik Arama Kurtarma ekibi, Türkiye'nin yaşadığı afetlerde arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilmek amacıyla çalışma başlattı. Mühendislik öğrencilerinden oluşan mekanik, elektronik, yazılım ve organizasyon takımları oluşturan ekip, tasarımı kendilerine ait olan "Hope" arama kurtarma robotunu yaptı.

Üzerindeki görüntü işleme teknolojisi ile vücut sıcaklığından enkaz altında kalanların yerini tespit ediyor.

"Enkaz altında kalanların yer tespitinin önemini fark ettik"

Antalya BilimFest'te "Hope"u ziyaretçilere tanıtan ekip üyesi Nurettin Akçakoyun, Türkiye'nin deprem kuşağında olmasının kendilerini çeşitli arama kurtarma araçları geliştirmeye yönelttiğini söyledi.

Bu kapsamda daha önce 3 araç geliştirdiklerini ifade eden Akçakoyun, enkaz altında kalanların yer tespitinin önemini fark ettiklerini ve buna yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Türkçesi "umut" olan "Hope" adlı arama kurtarma robotunu geliştirdiklerini söyledi.

"Paletli sistemi sayesinde kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor"

Akçakoyun, Hope'un enkaz üzerine çıkarak insanların yaşam varlığını gözlemlemeye yönelik tasarlandığını belirterek, şöyle devam etti:

Paletli sistemi sayesinde kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor. Kendi ayakları üzerinde yükselip alçalabiliyor. Araç esnek olması dolayısıyla zorlu ortamlarda iyi hareket edebiliyor. Sensörleriyle ortamdaki engelleri algılayıp bulunduğu alanın haritasını çıkarıyor. Bu sayede robot engellerden kaçıp otonom hareket edebiliyor. 75 kilo ağırlığında, 1,2 metre uzunluğundaki robot kum, çakıl, tahta ya da beton fark etmeden arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapıyor.

Robotun gelişmiş algılama yeteneği bulunduğunu ifade eden Akçakoyun, şöyle konuştu:

Algılayıcılar ile ortamın karbondioksit miktarı, sıcaklığı ve nem değerlerini ölçüyor. Bunların dışında ortamdaki sesleri de algılayarak kazazedelerin yerlerini tespit edebiliyor. İnsan varlığını vücudunun sıcaklığından tespit ederek görüntü işleme teknolojisi ile bilgisayar ortamında görüntüleyerek elde ettiği verileri yetkililere aktarıyor. Bu araç sayesinde enkaz üzerine kimse çıkmadan, enkaz altındakilere zarar vermeden gözlemleme yapılabiliyor.

Hope'un kullanımıyla ilgili belediyelerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Akçakoyun, "Depremin ardından insanlarda her zaman umudun var olması gerekiyor. Biz de bu umudu hep yaşatsın diye robotumuza 'Hope' adını verdik." ifadelerini kullandı.

Akçakoyun, Hope ile bu yıl düzenlenen TEKNOFEST'te ödül aldıklarını belirterek, projeleri ile uluslararası Robocup Rescue yarışmasına katılacaklarını sözlerine ekledi.