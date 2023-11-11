İz bırakmayın: WhatsApp IP adresi nasıl gizlenir? Gizlilik konusunda oldukça hassas olan WhatsApp, yeni özelliği IP gizlemeyi kullanıcılara sundu. Peki, WhatsApp'ta IP nasıl gizlenir? İşte adım adım WhatsApp IP adresi gizleme...

ensonhaber.com

Veri gizliliği, her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Özellikle akıllı telefon uygulamaları üzerinden paylaşılan bilgiler, kullanıcılara tehdit oluşturabiliyor.

Bu kapsamda, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhattsApp gizlilik konusunda önemli adımlar atıyor.

Kullanıcı deneyimini hat safhaya çıkarmayı hedefleyen uygulama, yeni özelliğini tanıttı.

WhatsApp şu anda aramaları, ya kendi sunucuları üzerinden ya da ağ koşullarına bağlı olarak aradığınız kişiyle peer-to-peer adı verilen doğrudan bir bağlantı kurarak iletiyor.

Eşler arası aramalar genellikle daha iyi ses kalitesi sağlıyor, ancak her iki cihazın da birbirlerinin IP adreslerini bilmesini gerektiriyor.

Ancak yeni gelen "IP gizleme özelliği" sayesinde, buna gerek kalmayacak.

Peki, WhatsApp'ta IP nasıl gizlenir? İşte adım adım anlattık.

WhatsApp IP adresi gizlemek için;

WhatsApp'ın IP adresi gizleme özelliğini açmak için Ayarlar bölümüne gelmek gerekiyor.

Buradan Gizlilik>Gelişmiş> Aramalarda IP adresini koru kısmına tıklamak yeterli.