İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı.

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı civarında, Aralık 2019'dan günümüze kadar birçok irili ufaklı deprem tespit edilmişti.

Uzmanlar, söz konusu depremlerin yarımadanın altındaki tabakayı etkilemesinden ve Fagradals Yanardağı'nı yeniden faaliyete geçirmesinden korkuyordu.

FAGRADALS, 6 BİN YILLIK UYKUSUNDAN UYANDI

Fagradals Yanardağı, bölgedeki hareketliliğin ardından 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı. İzlanda Meteoroloji Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, Fagradals'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü.

Fagradals Yanardağı 6 bin yıllık uykusundan uyandı - VİDEO

Bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.

Acil durum yetkilileri, Fagradals Yanardağı'nda 6 bin yıl sonra meydana gelen patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.