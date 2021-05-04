İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Geldingadalur Vadisi'nde bir çatlağın açılmasıyla faaliyete geçen yanardağ, lav püskürtmeye devam ediyor.

19 Mart'ta İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Geldingadalur Vadisi'nde bir çatlak meydana gelmiş ve bölgedeki volkanik sistemler faaliyete geçmişti.

Şu anda en az 6 farklı çatlağın bulunduğu bölgedeki volkanik patlamalar, etkileyici manzaraların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Lav manzaraları, ülkenin dört bir yanından gözlemcileri bölgeye çekerken profesyonel drone pilotları ve fotoğrafçılar da çarpıcı manzaraları yerinde göremeyenler için yüksek çözünürlüklü videolar kaydediyor.

Bu fotoğrafçılar arasında yer alan Ragnar Th. Sigurosson ve drone pilotu Arnar Porsson'un çektiği harika görüntüleri aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

İzlanda'daki volkanik patlamaların etkileyici görüntüleri - VİDEO

360 DERECELİK VİDEO DA YAYINLANDI

Ragnar Th. Sigurosson ve drone pilotu Arnar Porsson'un çektiği görüntüler, aynı zamanda 360 derecelik video formatıyla YouTube üzerinden de yayınlandı.

VR çekimleri diye de bilinen 360 derecelik videolar, sanal gerçeklik gözlüğüyle izlendiğinde kullanıcılara gerçekçi bir izleme deneyimi sunuyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü kullanmayan izleyiciler de videonun üzerine tıklayarak görüntüyü sürükleyebiliyor ve videoya yansıyan tüm çevreyi gözlemleyebiliyor.