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    Jack Dorsey: Bir daha asla Twitter'ın CEO'su olmayacağım

    Jack Dorsey, Elon Musk yönetimi devraldığında Twitter'ın CEO'su olarak görevine geri döneceğine yönelik iddiaları yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:10
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    Jack Dorsey: Bir daha asla Twitter'ın CEO'su olmayacağım

    Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Twitter’da yüzde 2,36’lık hissesi bulunan Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtmiş ve Elon Musk'a güvendiğini söylemişti.

    "CEO'luk koltuğuna dönmeyeceğim"

    Jack Dorsey, Elon Musk yönetimi devraldığında Twitter'ın CEO'su olarak görevine iade edileceğine dair söylentilerin ardından bir açıklama yaptı. Dorsey, "Bir daha asla Twitter'ın CEO'luk koltuğuna oturmayacağım." dedi.

    JACK DORSEY

    Mayıs ayında yönetimden ayrılacak

    Dorsey, halen Twitter'ın yönetim kurulunda yer alıyor, ancak mayıs ayı sonunda yapılması planlanan 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi sona erdiğinde ayrılacak.

    Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, daha önce de CEO olarak görev yaptı, ancak 2008'de görevinden alındı ​​ve yerine kurucularından bir başkası getirildi. Dorsey, 2015 yılında ise şirkete liderlik etmek için geri döndü.

    jack dorsey


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