Jack Dorsey: İnternetin geldiği nokta için pişmanım

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, internetin bugün geldiği noktadan hiç memnun olmadığını ve buna katkı sağladığı için pişman olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, internetin geldiği nokta ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

IRC gibi protokollerin kullanıldığı zamanları özlediğini söyleyen Dorsey, internetin şu anki mevcut durumundan kısmen sorumlu olduğu için pişman olduğunu belirtti.

"SUÇLU OLDUĞUMUN FARKINDAYIM"

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dorsey, “Usenet, IRC, web, PGP ile e-posta mükemmeldi. İnterneti keşfetmek ve kimlikleri depolamak şirketlerde merkezileştirilince, internet gerçekten zarar gördü. Bundan kısmen suçlu olduğumun farkındayım ve pişmanım.” ifadelerini kullandı.

JACK DORSEY KİMDİR

19 Kasım 1976 yılında Amerika'da doğan Dorsey, 1994 yılında bazı taksi şirketleri tarafından hala daha kullanılmakta olan, açık kaynak kodlu sevkiyat yönlendirme yazılımını geliştirmeyi başardı.

Üniversite eğitimini yarıda bırakan Jack Dorsey, 2000 yılında ise BlackBerry ve e-posta yoluyla arkadaş listesinin güncellenmesini sağlayan bir yazılım prototipi geliştirdi.

Dorsey, aynı zamanda 2002 yılında masörlük lisansı aldı ve 2006 yılına gelindiğinde, mesajlaşma fikrine yeniden odaklandı.

Buna en uygun modelin SMS olduğuna karar veren Dorsey, telefondaki kısa mesajlaşmayı web ortamına taşımaya karar verdi. Bu ise Twitter'ın ortaya çıkmasına neden oldu.

2006 yılında Twitter'ı kurarak başladığı serüvene 2009 yılında Square'ı kurarak devam eden Dorsey, 2008 yılında MIT Technology Review tarafından en yenilikçi 35 kişiden biri seçildi.