Twitter kurucusu Jack Dorsey, Signal uygulamasına yılda 1 milyon dolar vereceğini söyledi

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtmişti.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, salı günü yayınladığı bir blog gönderisinde, desteklemek için yapmayı planladığı bir dizi bağıştan bahsetti.

Signal'de yılda 1 milyon dolar verecek

Dorsey, bu bağışlar kapsamında şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'e yılda 1 milyon dolar vereceğini söyledi.

Dorsey, Twitter'a ait bir haber bülteni hizmeti olan Revue'de paylaştığı bir gönderide, sosyal medyanın "tek bir şirkete veya şirketler grubuna ait olmaması" gerektiğini ve "kurumların ve hükümetin etkisine karşı dirençli" olması gerektiğini yazdı.

Jack Dorsey, yeni platform kuruyor

Öte yandan Dorsey, yeni merkeziyetsiz sosyal medya platformu Bluesky'ın beta testlerinin yakında başlayacağını açıklamıştı.

2006 yılında Twitter’ı kuran Jack Dorsey, 2019 yılında Twitter’a kardeş şirket olarak kurduğu Skyblue şirketini sosyal medya platformuna dönüştüreceğini duyurmuştu.

Block zinciri benzeri bir yapıda oluşturulacak Bluesky’ın, şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanmayacak bir şekilde oluşturulması amaçlanıyor.