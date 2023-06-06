James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi James Webb, sarmal galaksi NGC 5068'i görüntüledi. 2 Haziran'da yayınlanan göz kamaştırıcı fotoğraf, galaksideki parlak yıldız kümelerini gözler önüne seriyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Uzak bir galaksiyi görüntüledi

James Webb, sarmal galaksi NGC 5068'i görüntüledi. 2 Haziran'da yayınlanan göz kamaştırıcı fotoğraf, galaksideki parlak yıldız kümelerini gözler önüne seriyor.

NGC 5068, Samanyolu Galaksisi gibi çubuklu sarmal galaksiler arasında yer alıyor ve Dünya'dan yaklaşık 17 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.