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    James Webb, bir öte gezegenin atmosferini görüntüledi

    NASA'nın, James Webb Uzay Teleskobu, bir öte gezegenin atmosferini ayrıntılı olarak yakaladı.
    • 24.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:28
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    James Webb, bir öte gezegenin atmosferini görüntüledi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

    Öte gezegenin atmosferini görüntüledi

    AA'nın haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı öte gezegenin atmosferi incelendi.

    James Webb Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu öte gezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi.

    James Webb, bir öte gezegenin atmosferini görüntüledi #1

    26 Ağustos'ta, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan "WASP-39b" ötegezegeninin atmosferinde, ilk kez karbondioksit olduğu belirlenmişti.

    Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde.


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