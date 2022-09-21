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    James Webb, bu kez de Mars'ın fotoğrafını çekti

    James Webb Uzay Teleskobu'nun objektiflerine, bu kez de kızıl gezegen Mars takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:39
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    James Webb, bu kez de Mars'ın fotoğrafını çekti

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

    Mars'ı görüntüledi

    Hubble teleskobuna kıyasla oldukla kaliteli fotoğraflar çeken James Webb, şimdi de kızıl gezegen Mars'ı fotoğrafladı.

    James Webb Uzay Teleskobu’nun internet sitesinde paylaşılan Mars fotoğrafı, gezegeni farklı bir gözle görmemizi sağladı.

    mars

    Yukarıda yer alan görüntüler, gezegenden yansıyan ışığı gösteriyor ve gezegenin yüzeyindeki kraterler ve toz katmanları gibi özelliklerini gözler önüne seriyor.

    Yukarıdaki fotoğrafın elde edilmesi, gezegenin teleskoba ve Güneş’e yakınlığı nedeniyle oldukça zordu.

    Bilim insanları, James Webb için aşırı parlaklığıyla ekipmanlara zarar verebilecek olan Mars’ı görüntülemek için, çok kısa pozlamalar kullandı.

    mars

    James Webb, bu kez de Mars ın fotoğrafını çekti #3


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