James Webb, evrenin en derin fotoğrafını çekti

James Webb, evrenin en derin fotoğrafını çekti

NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb, evrenin en derin fotoğrafını çekti. Söz konusu görüntü, işlendikten sonra paylaşılacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

Evrenin en derin görüntüsünü çekti

NASA yöneticisi Bill Nelson, James Webb Uzay Teleskobu'nun evrenin en derin görüntüsünü çektiğini açıkladı.

Nelson, görüntünün şu anda işlenme aşamasında olduğunu ve 12 Temmuz'da yayınlanacağını açıkladı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.