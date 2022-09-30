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    James Webb, evrenin en eski yıldızlarına ışık tutuyor

    James Webb Uzay Teleskobu'nun 11 Temmuz'da çektiği ilk görüntü, evrenin en eski yıldızlarını ve galaksilerini ortaya çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 14:00
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    James Webb, evrenin en eski yıldızlarına ışık tutuyor

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

    James Webb, eski yıldızlara ışık tutuyor

    AA'nın haberine göre, Toronto Üniversitesi'ndeki Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsünden bilim insanları, 11 Temmuz'da NASA tarafından paylaşılan, uzayın derinliklerini gösteren ilk tam renkli fotoğrafı üzerinde bir çalışma başlattı.

    james webb

    Bugüne kadar evrendeki galaksilere ilişkin çekilen en derin ve net fotoğraf olma özelliği taşıyan görüntüde, bilim insanları dokuz milyar ışık yılı uzaklıktaki "Kıvılcım Galaksisi" olarak adlandırdıkları bölgeye odaklandı.

    Uzmanlar, çalışmada, şimdiye kadar görülen en uzak küresel yıldız kümelerinin tespit edildiğini aktardı.

    Söz konusu küresel yıldız kümelerinden bazılarının, evrendeki ilk ve en eski yıldızlar olabilecek milyonlarca yıldız barındıran gruplardan olduklarına işaret ediliyor.

    Bunun yanı sıra parlayan nesnelerden 12'sini inceleyen uzmanlar, nesnelerin 5'inin sadece küresel yıldız kümelerinden olmadığını, aynı zamanda bilinen en eski yıldızlar olabileceğini kaydetti.

    james webb

    Çalışmanın ortak yazarı Lamiya Mowla yaptığı açıklamada, teleskobun ilk yıldız oluşum zamanına ayrıntılı bir şekilde ışık tuttuğunu belirtti.

    Mowla, "James Webb Uzay Teleskobu ilk yıldızları, ilk galaksileri bulmak, evrendeki kimyasal öğeler ve yaşamın yapı taşları gibi karmaşıklığın kökenlerini anlamamıza yardımcı olmak için inşa edildi." ifadelerini kullandı.


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