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    James Webb, evrenin ilk zamanlarından kalma galaksileri görüntüledi

    James Webb, evrenin ilk zamanlarından kalma iki galaksiyi görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 13:15
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    James Webb, evrenin ilk zamanlarından kalma galaksileri görüntüledi

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

    En eski iki galaksi görüntülendi

    James Webb Uzay Teleskobu, evrenin ilk zamanlarından kalma iki galaksiyi görüntülemeyi başardı. James Webb’in gözlemlediği iki galaksi, ‘GLASS-z12’ ve ‘GN-z11’ olarak adlandırıldı.

    galaksi

    Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre GLASS-z12 galaksisi, Büyük Patlama'dan sadece 350 milyon yıl sonra meydana geldi. GLASS z-11 galaksisinin ise 450 milyon yıl sonra meydana geldiği açıklandı.

    Webb’in ortaya çıkardığı yeni galaksiler, bugüne kadar keşfedilen Dünya’ya en uzak noktadaki yıldızın ışığına yer veriyor olabilir.

    james webb


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