James Webb, ilk kez uzayda karbon molekülü tespit etti NASA, James Webb uzay teleskobuyla "Methyl Cation" olarak bilinen bir karbon molekülü tespit ettiğini açıkladı.

DHA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

İlk kez karbon molekülü tespit etti

NASA, James Webb uzay teleskobuyla uzayda yeni bir karbon bileşiği olan "Methyl Cation" olarak bilinen bir karbon molekülü tespit ettiğini açıkladı.

Bilinen tüm yaşamın temellerini oluşturması nedeniyle, bilim insanları için karbon bileşiklerinin özellikle ilgi çektiği ifade edilen açıklamada, Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi'nden bilim ekibinin bir üyesi olan Marie Aline Martin Drumel’in ifadelerine de yer verildi.

Drumel, “Bu tespit, yalnızca Webb'in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+'nın (methyl cation) yıldızlararası kimyada varsayılan merkezi önemini de doğruluyor." dedi.