James Webb, Neptün'ün halkalarını görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Neptün fotoğrafları, Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sistemindeki gezegenleri fotoğraflamaya devam ediyor.

Neptün'ün halkalarını görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Güneş’e en uzak gezegen Neptün’ü objektifine aldı. Neptün'ün halkaları, bugüne kadar görülmemiş detaylarıyla fotoğraflandı.

James Webb Uzay Teleskobu, en uzak galaksileri bile en net şekilde çekmek üzere geliştirildi. Bunun sağlanması içinse teleskobun tüm ekipmanları, en düşük seviyedeki ışıkları bile yakalayabiliyor.

Ancak teleskobun ekipmanları, Güneş sistemimizdeki gezegenler gibi yüksek ışık yansıtan yapılarda iyi performans sunamıyor. Yüksek parlaklık, James Webb için pek de olumlu sonuçlar vermiyor.

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