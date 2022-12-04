James Webb, Satürn'ün uydusu Titan'da bulut gözlemledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Satürn'un uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi

AA'nın haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi. İncelemede, 4 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.

Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.

Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.

Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.