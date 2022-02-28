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    James Webb Uzay Teleskobu, ilk net fotoğrafı gönderdi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, odaklandığı yıldızın net fotoğrafını çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 12:08
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    James Webb Uzay Teleskobu, ilk net fotoğrafı gönderdi

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırmaya başlıyor.

    İLK YILDIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞTİ

    Aşağıdaki görüntüde yer alan 18 noktanın tümü, birincil ayna parçası tarafından görülen HD 84406 olarak bilinen aynı yıldızı temsil ediyor.

    NASA'ya göre, görüntü mozaiğini oluşturmak için kullanılan ışığı toplama süreci yaklaşık 25 saat sürdü.

    james webb

    Teleskobun aynaları tam olarak hizalanmadığı için bu şekilde bulanık görüntüler oluşuyor.  NASA, hizalanma sürecinin yarısının tamamlandığını duyurdu. Teleskop, bu sayede yukarıdaki yıldızın net bir görüntüsünü yakalamayı başardı.

    Teleskobun, önümüzdeki dönemde Dünya’ya göndermeye başlayacağı görüntüler ilk başta çok net olmasa da bilim insanları, çeşitli ayarlamalar yaparak aynaları doğru konuma getirecek ve fotoğrafların kalitesi artacak.

    james

    James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

    nasa


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