James Webb Uzay Teleskobu'nun dev aynası açıldı

NASA'nın uzaya uzaya en güçlü uzay teleskobu olan James Webb, ayna açılışını tamamlayarak son şeklini aldı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığı hakkında bilgiler toplayacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve 30 gün sürecek yolculuğuna başlamıştı.

Gelmiş geçmiş en güçlü uzay teleskobu, devasa boyutları nedeniyle rokete sığmamış ve bu yüzden origami gibi katlanmıştı.

Teleskop, konuşlanacağı noktaya varmak üzere bir ay boyunca yol alacak ve bu kısa seyahat boyunca yavaş yavaş açılacak.

DEV AYNASI TAMAMEN AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde 21 metrelik koruma kalkanını başarılı bir şekilde açan James Webb, şimdi de dev aynasını açtı ve son şeklini aldı.

NASA, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fırlatmadan 2 hafta sonra James Webb bir sonraki dönüm noktasına ulaştı. Aynaların yerleşimi tamamladı ve yeni nesil teleskop son şeklini aldı." dedi.

James Webb'in her iki tarafında, uzak evrenden kızılötesi ışık toplamak için kullanacağı iki ana ayna paneli var. Her biri üç adet altın kaplama altıgen aynadan oluşan bu aynaların artık tamamnı açıldı.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek.

2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

Uzay aracı, birbirinden epey farklı öte egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.